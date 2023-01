Randalierer in Wohnunterkunft

Wegen eines Randalierers musste die Polizei am frühen Sonntagmorgen zweimal in eine Wohnunterkunft in der Weststadt ausrücken. Wie die Polizei mitteilt, schlug ein 34 Jahre alter Mann vehement gegen die Türen seiner Zimmernachbarn und schrie herum. Gegenüber anderen Personen gab er sich aggressiv. Nachdem die Polizei ihn kurz nach Mitternacht zur Ruhe ermahnte und ihm eine Übernachtung in einer Arrestzelle androhte, zeigte sich der Aggressor erst einsichtig, setzte sein Treiben aber nach Weggang der Beamten unbeeindruckt fort. Diese machten ihre Androhung beim zweiten Anrücken eine halbe Stunde später wahr und nahmen ihn in Gewahrsam. Der 34-Jährige hat nun die Kosten für den unfreiwilligen Aufenthalt bei der Polizei zu tragen.