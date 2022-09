Randalierer beschädigt neun Autos

Gegen Autos geschlagen und getreten hat ein Mann in der Nacht auf Samstag gegen 0.45 Uhr in der Grüner-Turm-Straße. Wie aus dem Polizeibericht hervorgeht, beobachtete eine Zeugin den Vorfall und informierte die Polizei. Die Beamten konnten den Randalierer am Bahnhof ausfindig machen. Gegenüber den Polizisten soll sich der Mann dann aggressiv und unkooperativ gezeigt haben, sodass er in Gewahrsam genommen werden musste. Wie die polizeilichen Ermittlungen ergaben, wurden in der Grüner-Turm-Straße insgesamt neun Autos beschädigt. Die Polizei bittet die Geschädigten sowie weitere Zeugen sich beim Polizeirevier Ravensburg unter Tel.: 0751 / 8033333 zu melden. Die Höhe des Sachschadens ist bislang noch nicht bekannt.