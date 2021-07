Randale vor Ravensburger Club: Gast ärgert sich über Zugangsbeschränkung

Vor einem der Ravensburger Clubs, die im Rahmen eines Modellprojektes wieder geöffnet sind, hat es am Wochenende Ärger mit einem Gast gegeben: Der betrunkene 19-Jährige randalierte in der Nacht von Freitag auf Samstag, weil er nicht eingelassen wurde, wie die Polizei berichtet. Auch von der Polizei ließ er sich nicht beruhigen.

Feierwütiger ärgert sich über Abweisung

Dem 19-jährigen Feierwütigen wurde der Eintritt in den Club Douala in der Schubertstraße aus zwei Gründen verwehrt: Er hatte keine Eintrittskarte und war laut Polizei stark betrunken. Daraufhin fing er an, so heftig zu randalieren, das die Polizei gerufen wurde. Gegenüber den Polizisten wollte er partout seine Personalien nicht angeben, sodass die ihn nach seinen Ausweispapieren durchsuchten. Dabei habe er erheblichen Widerstand geleistet, so dass es mehrere Beamte gebraucht habe um den Aggressor zu bändigen, heißt es im Polizeibericht. Den 19-Jährigen erwarte nun eine Anzeige wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung.