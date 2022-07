Randale in Wohnhaus: Mann verletzt Polizisten

Zwei Polizeibeamte hat ein 32-Jähriger am Dienstagmorgen verletzt, nachdem eine Anwohnerin den randalierenden Mann über Notruf gemeldet hatte. Das teilt die Polizei mit. Die Polizisten trafen im Haus auf den aggressiven 32-Jährigen, der sich offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Als die Beamten ihm zur Sicherheit Handschließen anlegen wollten, wehrte sich der Mann heftig und verletzte dabei einen Beamten sowie seine Kollegin. Er wurde unter ärztlicher Aufsicht in ein Krankenhaus gebracht. Auf ihn kommen nun entsprechende Strafanzeigen zu.