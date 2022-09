Randale an Kleidercontainern

Eine vier- bis fünfköpfige Gruppe soll am Donnerstagabend in Obereschach im Bereich der Kleidercontainer in der Ravensburger Kehlstraße für Verwüstung gesorgt haben.

Die Unbekannten rissen laut Polizei Kleidungsstücke aus dem Container und verteilten sie auf dem angrenzenden Wiesengelände. Auch der Container selbst wurde in Mitleidenschaft gezogen. Dieser wurde umgestoßen, sodass die Klappe kaputtging.

Der Schaden, der dadurch entstand, ist noch nicht abschätzbar. Personen, die Hinweise auf die verantwortlichen Randalierer geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0751/8033333 zu melden.