Rams zur Wiedergutmachung nach Steinheim

Für die Handballer des TSB Ravensburg steht am Samstag das erste Auswärtsspiel der noch jungen Landesligasaison an. Nach der enttäuschenden und deutlichen Niederlage beim Saisonauftakt gegen Biberach am letzten Wochenende heißt der Gegner im zweiten Rundenspiel TV Steinheim. Die Steinheimer sind eine enorm erfahrene Landesligamannschaft. Dies bekamen die Rams bereits in der letzten Saison zu spüren, als beide Saisonspiele gegen den TV deutlich verloren gingen.

Die Mannschaft um Trainer Levente Farkas blickt trotzdem positiv auf die nächsten Partien. Steinheim geht zwar sicher als Favorit in die Partie, jedoch wollen die Rams zeigen, dass das 21:31 gegen Biberach nicht das Leistungsvermögen der Ravensburger widerspiegelt.

Ein Überblick über die übrigen Spiele der Handballmannschaften aus der Region:

Frauen-Landesliga: TV Weingarten – HC Lustenau (Sa, 18 Uhr, Großsporthalle Weingarten): Auch die Weingartener Frauen wollen nach ihrem Fehlstart letzte Woche in Donzdorf (21:28) in der ersten Heimpartie Wiedergutmachung. Hierbei sind die Vorarlbergerinnen aus Lustenau zu Gast, die am vergangenen Wochenende noch spielfrei waren.

Gegen die HSG Winzingen/Wißgoldingen/ Donzdorf waren die Welfenstädterinnen zwar länger auf Augenhöhe, doch sie machten es dem Gegner vor allem in Durchgang zwei viel zu einfach. „Die Abwehr agierte zu passiv, dadurch kamen wir nicht richtig ins Tempospiel und uns unterliefen zusätzlich im Spielaufbau noch zu viele einfache technische Fehler“, so das Fazit von Trainer Kühn unter der Woche.

Zwar musste man gleich in der ersten Partie auf vier Stammkräfte verzichten, konnte man dennoch aber nicht mit der gezeigten Leistung in Summe zufrieden sein. Doch die Weingartenerinnen wollen sich dadurch nicht aus der Ruhe bringen lassen und die Mannschaft um Barbara Koch brennt, wie sie selbst mitteilt, darauf, die ersten Zähler einzufahren. Hierbei kehren auch mit Ann-Kathrin Kübler und Amela Celahmetovic zwei wichtige Bausteine im TVW-Spiel in den Kader zurück. Hinter dem Einsatz von Kapitänin Jeannette Pfahl steht weiterhin ein Fragezeichen.

Amela Celahmetovic, in der letzten Saison noch beim Nachbarn aus Ravensburg auf Torejagd, steht vor ihrem Debüt.

Frauen-Bezirksklasse: HCL Vogt – TSG Ehingen (Sa, 18 Uhr): Die Bezirksliga-Aufsteigerinnen aus Vogt beginnen ihr neues Abenteuer mit einem Heimspiel gegen den letztjährigen Tabellendritten TSG Ehingen. Die Vogter Frauen siegten vergangenes Wochenende auswärts im Pokal überzeugend und sind seit mehr als einem Jahr unbesiegt – und brennen auf den ersten Auftritt in der neuen Liga. Anpfiff ist um 18 Uhr.

Bezirksklasse Bodensee Donau TV Weingarten – TSV Lindau (Sa, 20 Uhr): Zum Heimauftakt trifft die erste Mannschaft des TV Weingarten auf die erste Mannschaft des TSV Lindau. Der TSV entging in der vergangenen Saison nur knapp dem Abstieg, konnte sich erst in der Relegation retten. Die kommende Saison wird für den TSV nicht leichter: Mit Robert Broszio verlor der TSV seinen Goalgetter und gleichzeitig mit weitem Abstand Torschützenkönig der Liga an den Württembergligisten MTG Wangen.

Für den TVW gilt es, an die gezeigten Leistungen vom vergangenen Wochenende anzuknüpfen. Bis auf einen kleinen Hänger gegen die SG Ulm/Wiblingen 2 überzeugte die Mannschaft sowohl im Pokal, als auch zum Ligaauftakt.

Mit Daniel Felcini, Simon Pfau, Niklas Zülke, Moritz Ewert und Jonas Werner werden, wie der Verein mitteilt, in Kürze verletzte Spieler wieder im Mannschaftstraining erwartet. Bei Holger Bertling ist noch unklar, ob er verletzungsbedingt in der Lage ist bereits am Samstag aufzulaufen.