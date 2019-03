Rams wollen sich anständig verabschieden

Der Abstieg des TSB Ravensburg aus der Handball-Landesliga steht zwar fest. Doch abschenken will die restliche Saison niemand. Vielmehr wollen sich die Rams anständig verabschieden.

Herren, Landesliga, Staffel 3, Samstag, 30. März, 19 Uhr: TSB Ravensburg – TSG Söflingen 2. –Die Ravensburg Rams empfangen am kommenden Samstag die Mannschaft der TSG Söflingen 2 in der Kuppelnauhalle (Anpfiff: 18 Uhr). Nachdem für Ravensburg nach der Niederlage gegen den SC Vöhringen am vergangenen Wochenende der Abstieg besiegelt ist, geht es in den letzten drei Saisonspielen nun darum, der Konkurrenz zu zeigen, dass man mit erhobenen Hauptes und nicht kampflos den bitteren Gang in die Bezirksliga antreten wird. Auch für den Gegner aus Söflingen geht es in dieser Saison lediglich darum, die letzten Spiele erfolgreich zu gestalten. Die TSG steht mit 22 Punkten auf dem neunten Tabellenplatz und wird sowohl mit dem Abstieg wie auch mit dem Aufstieg nichts mehr zu tun haben. Das Hinspiel konnte Söflingen deutlich für sich entscheiden. Die Rams zeigten in diesem Spiel eine ihrer schwächsten Saisonleistungen. Rams-Trainer Levente Farkas vor der Partie am Samstag: „Es ist wirklich bitter für die Mannschaft, dass wir den Klassenerhalt in dieser Saison nicht geschafft haben. Die Jungs haben in den letzten Wochen wirklich nochmal hart gekämpft. Dieses Jahr hat es aber einfach nicht gereicht, dafür haben wir zu viele wichtige Spiele verloren. Die letzten Partien der Saison werden wir aber auf jeden Fall mit voller Konzentration angehen. Zum Einen wollen wir uns mit Anstand aus der Landesliga verabschieden, zum Anderen steht für uns Ende April noch das Pokal-Final-Four an, da wollen wir unbedingt den Pokal holen.“ Trainer Farkas kann am Samstag wieder auf Abwehr-Chef Maximilianen Ober zurückgreifen, der gegen Vöhringen nicht zur Verfügung stand. Mit Max Schilcher wird ein wichtiger Defensiv-Spieler weiterhin verletzungsbedingt ausfallen.

Herren, Bezirksklasse Bodensee-Donau, Samstag, 30. März, 20 Uhr: TV Weingarten 1 – HSG Illertal. –Gegen die heimstarken Illertaler unterlag der TV Weingarten im Hinspiel in einem spannenden Spiel unglücklich mit 32:33. Dem TVW gelang es einerseits nicht, den14-fachen Torschützen Fabian Liggefeld zu stoppen. die Abwehr hatte jedoch generell nicht ihren besten Tag erwischt. Eben jener Liggefeld führt die Torschützenliste der Bezirksklasse mit 150 Tore in 16 Spielen souverän an. Bester Torschütze des TVW in diesem Ranking ist Maxi Schoch, dem in 14 Spielen 74 Tore gelangen (Platz sieben ligaweit). Verzichten muss der TVW am Samstag neben den Langzeitverletzten voraussichtlich auf Lennart Lohrmann, Holger Höhn und Pascal Fonfara. Hinter dem Einsatz von Moritz Ewert steht noch ein Fragezeichen. Im Rennen um den Aufstieg ist nach wie vor noch keine Entscheidung gefallen. Nach dem Sieg der MTG Wangen gegen Gerhausen ist der TVW jedoch gezwungen die restlichen Spiele zu gewinnen, während die Konkurrenz aus Gerhausen und Wangen noch mindestens einmal Punkte lassen muss, damit sich für den TVW noch die Chance am letzten Spieltag in Gerhausen ergibt, auf den Aufstiegszug aufzuspringen.

Damen, Bezirksklasse Bodensee/Donau, Sonntag, 31. März, 17 Uhr: TV Weingarten 2 – TV Gerhausen 2. – Das entscheidende Spiel um den Klassenerhalt steht an. Gerhausen liegt momentan einen Punkt vor Weingarten auf dem vorletzten Platz. Die Mannschaft, die das Spiel gewinnt, darf den Klassenerhalt feiern, während die andere Mannschaft absteigt. Die TVW-Trainer Tim Baur und Daniel Felcini nun den kompletten Kader zur Verfügung haben.