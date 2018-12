Rams wollen Jahr mit Sieg beenden

Nach einem bislang enttäuschenden Saisonverlauf wollen die Handballer des TSB Ravensburg am kommenden Samstag im letzten Saisonspiel des Jahres zwei Punkte einfahren. Dies dürfte jedoch eine enorm schwierige Aufgabe werden, denn beim Gegner handelt es sich um den Tabellenvierten TV Steinheim.

TSB Ravensburg – TV Steinheim (Sa, 18 Uhr, Kuppelnauhalle Ravensburg) – Aufgrund der Tabellensituation gehen die Gäste als klarer Favorit in die Partie. Der Tabellenvorletzte Ravensburg zeigte am vergangenen Wochenende jedoch trotz der Niederlage eine – zumindest in der zweiten Halbzeit – starke Leistung gegen die TG Biberach und muss sich gegen Steinheim keineswegs verstecken. Bis auf Julian Langlois und Lukas Paul kann Trainer Levente Farkas auf einen kompletten Kader zurückgreifen.

Um gegen Steinheim bestehen zu können, müssen die Rams vor allem in der Offensive deutlich konzentrierter auftreten als in den zurückliegenden Partien. Im Spiel gegen Biberach gelang dies der Mannschaft des TSB lediglich in der zweiten Halbzeit. Sollten die Rams es schaffen, ihre Konzentration über 60 Minuten hochzuhalten, ist ein Erfolg gegen die Gäste aus Steinheim sicherlich im Rahmen des Möglichen.