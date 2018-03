Rams wollen die Erfolgsspur zurückkehren

Die TSB Ravensburg Rams treffen in der Handball-Landesliga am Samstag in der heimischen Kuppelnauhalle ab 18 Uhr auf die Mannschaft des HT Uhingen-Holzhausen. Nach der bitteren Niederlage gegen den TV Altenstadt am vergangenen Samstag stehen die Rams nun mit vier Niederlagen in Folge etwas unter Druck.

Davon will sich die Mannschaft um Trainer Levente Farkas aber nicht beunruhigen lassen. Vielmehr will sie in die Erfolgsspur zurückkehren. Der sportliche Leiter der Rams, Günter Niederer, glaubt weiterhin fest an sein Team: „Wir mussten in den letzten Wochen viel Lehrgeld bezahlen, haben uns das Leben aber auch manchmal selbst schwer gemacht. Ich bin mir dennoch sicher, dass wir aus dieser schwierigen Situation herauskommen. Mit einem Sieg gegen Uhingen-Holzhausen können wir einen wichtigen Schritt machen. Ich glaube fest an die Mannschaft“, sagt Niederer.

Während die Gäste aus Uhingen mit derzeit 17 Punkten auf dem achten Tabellenplatz im Mittelfeld der Landesliga stehen, befinden sich die Ravensburger mit elf Zählern nur einen Platz vor den Abstiegsrängen. Das Hinspiel konnte Uhingen-Holzhausen deutlich für sich entscheiden. Hier zeigte Ravensburg die mit Abstand schwächste Saisonleistung. Sollten die Rams jedoch wieder zu alter Stärke finden, ist ein Sieg in heimischer Halle durchaus möglich. Dazu muss die Mannschaft vor allem in der Defensive wieder konzentrierter zu Werke gehen.

LadyRams gegen Lindau

Anschließend empfangen die LadyRams ab 20 Uhr den aktuellen Kreisliga-B-Tabellenzweiten aus Lindau. Die beiden Kontrahenten trennen gerade einmal zwei Punkte. Dies Gastgeberinnen wollen unbedingt die Niederlage aus dem Hinspiel ausbügeln. Um dies zu schaffen und somit auf dem Treppchen nach oben zu steigen, muss ein Sieg mit mindestens acht Toren Differenz gelingen.