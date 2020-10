Rams wollen den ersten Auswärtssieg

Die Ravensburg Rams haben aus der bitteren Niederlage gegen den SC Lehr in der Handball-Bezirksliga ihre Schlüsse gezogen. Nun soll in Biberach der erste Auswärtssieg her.

Die ganze Woche über bereiteten sich die Rams immer mit dem Gedanken im Hinterkopf vor, dass das Spiel abgesagt werden könnte. Und auch jetzt noch ist unklar, ob wirklich angeworfen wird. Die Entscheidung soll kurzfristig fallen.

Über die Woche hat man sich vorbehaltlich einer kurzfristigen Spielabsage auf den Gegner vorbereitet. Los gehen soll es jedenfalls am Sonntag, 18 Uhr, in der Sporthalle des Pestalozzi-Gymnasiums in Biberach.

Biberach hat in der vergangenen Saison mit nur vier Punkten den letzten Platz belegt, ist aber trotzdem nicht zu unterschätzen. Die Rams sind gut beraten, das eigene Abwehrverhalten wieder auf das gewohnte Level zu stellen. Immerhin war der TSB in der abgelaufenen Saison die Mannschaft mit den wenigsten Gegentoren. Biberach hingegen war in der Disziplin auch am unteren Ende der Tabelle zu finden. Positiv lässt auch stimmen, dass Trainer Edmund Mack auf eine volle Bank zurückgreifen kann. Es gibt keine größeren verletzungsbedingten Sorgen. Da auch in Biberach Haftmittel erlaubt sind, darf das Fehlen von Harz auch keine Ausrede sein.