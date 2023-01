Rams wollen an Hinspiel anknüpfen

Für die Handballer der TSB Ravensburg Rams geht es zum Rückrundenauftakt an diesem Samstag, 20.15 Uhr, in die Bodenseesporthalle gegen den Landesligaabsteiger HSG Friedrichshafen-Fischbach. Das Hinspiel entschieden die Rams mit 25:24 für sich. Die HSG tat sich zu Saisonbeginn etwas schwer, steigerte sich aber zu Jahresende und belegt mit ausgeglichenem Punktekonto einen sicheren sechsten Tabellenplatz. Die Rams stehen derzeit auf Platz drei. Bei den Rams hat sich das Lazarett etwas gelichtet, einzig Maxi Ober und Vale Ehrat fehlen verletzungsbedingt, dagegen stoßen Felix Ewert und Gianni Rizzo wieder zum Team, sodass Trainer Manu Kuttler mit vollem Kader an den See reisen kann.

Die Rams werden alles daran setzen, im Derby erfolgreich zu sein, um weiter in Tuchfühlung zur Tabellenspitze bleiben zu können. Dabei gilt es vor allem den HSG-Spieler Julian Fischinger in den Griff zu bekommen, der nicht selten für eine zweistellige Torausbeute gut ist.