Rams verlieren zweites Spiel in Folge

Der TSB Ravensburg hat in der Handball-Bezirksliga die dritte Saisonniederlage kassiert. Im letzten Ligaspiel des Jahres 2022 unterlagen die Rams beim Tabellenführer HC Lustenau mit 23:31 (8:14). Erstmals verlor das Team von Trainer Manuel Kuttler damit zweimal in Folge, so mussten sich die Ravensburger auch vor drei Wochen mit 28:31 gegen die HSG Langenau/Elchingen II geschlagen geben.

„Nach dem letzten Spiel der Hinrunde kann man festhalten, dass unsere Weste mittlerweile doch schon einige Flecken bekommen hat. Nach dem guten Saisonstart konnten wir das Niveau nicht halten und hatten vor allem in den absoluten Topspielen nicht viel entgegenzusetzen“, meinte Günter Niederer, Sportlicher Leiter des TSB Ravensburg. „Die Mannschaft wird sich in der Rückrunde erheblich steigern müssen, um nicht ins Tabellenmittelfeld abzurutschen.“

Verschlafener Start

In Lustenau gerieten die Rams früh auf die Verliererstraße. Die Österreicher lagen nach rund einer Viertelstunde schon mit sechs Toren vorne – dies lag vor allem an den vielen technischen Fehlern der Rams. Der verschlafene Start stellte sich als spielentscheidend heraus, Lustenau fuhr einen ungefährdeten Sieg ein.

Ravensburg bekommt die Chance auf eine schnelle Revanche. Am Freitagabend gastiert das Kuttler-Team im Bezirkspokal an gleicher Stelle gegen den gleichen Gegner. Beginn der Partie ist um 20.15 Uhr. Das Spiel wird allerdings wohl ohne Simon Schmiedel stattfinden: Zu allem Überfluss verletzte er sich beim Ligaspiel in Lustenau nach einem abgefangenen Ball im Tempogegenstoß ohne Fremdeinwirkung. Ein gutes Debüt für die Rams gab Daniel Hartmann, der sich problemlos in die Mannschaft einfügte.