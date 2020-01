Rams verlieren zu Hause gegen den TSV Bad Saulgau

Dieses Spiel müssen die Handballer des TSB Ravensburg schnell aus den Köpfen bekommen. Gegen den TSV Bad Saulgau II stand es in der 53. Minute 24:24, doch dann gelang den Rams sechs Minuten lang kein Treffer mehr. Die Gäste gewannen in der Bezirksliga am Ende mit 29:27 (14:12).

Der Beginn war dabei aus Ravensburger Sicht gar nicht so schlecht. Beide Mannschaften gingen taktisch vor und versuchten, die Schwächen des Gegners zu finden. Nach sechs Minuten führten die Rams mit 3:1, nach zwölf Minuten mit 6:3 und nach 15 Minuten mit 9:6. Gefühlt hatte der TSB alles im Griff. Danach wurde es für Ravensburg schwierig. Bad Saulgau schaffte vier Treffer in Folge, da half auch eine Auszeit von TSB-Trainer Levente Farkas nichts.

Vorne ließ Ravensburg Chancen aus. Oft führten individuelle Fehler und falsche Entscheidungen zu erfolglosen Würfen. Zwei verpatzte Siebenmeter reihten sich ein. In der Abwehr fehlten notwendige Absprachen. Bad Saulgau hebelte mit sieben Feldspielern ohne Torwart die Ravensburger Abwehr aus. Die Torhüter des TSB bekamen zudem nicht den nötigen Zugriff. Ravensburg gelang kaum ein Ballgewinn aus der Abwehr. Nur zweimal sorgte Maximilian Ober mit gefühlvollem Würfen aus der Defensive ins leere Tor für Entlastung. Zur Pause lagen die Rams mit zwei Toren zurück.

Nach dem Seitenwechsel schien die Abwehr der Ravensburger die Überzahltaktik der Bad Saulgauer in den Griff zu bekommen. Zumindest stellte der TSV wieder um. In der 38. Minute schied Ravensburgs Torwart Valentin Ehrat wegen einer Knöchelverletzung aus. Obwohl Ravensburg durch doppelte Wechsel zwischen Angriff und Abwehr alle Register zog, stellten sich in der Offensive keine nennenswerten Erfolge ein. Es gab zu viele Fehlwürfe. Zudem spielte Bad Saulgau als Team in der Abwehr besser – und Fabian Hillenbrand (acht Tore) sowie Marco Weisser (neun Tore) brachten die Ravensburger Abwehr in Not. Der TSB stand nicht als Einheit in der Defensive. Ein kurzes Aufbäumen und eben der Ausgleich in der 53. Minute durch Lukas Haefele halfen nicht mehr.

Ravensburg hatte einen gebrauchten Tag und muss diese Fehler schnell abzustellen. Schnell deshalb, weil schon am Wochenende zwei Spiele anstehen: beim Aufsteiger Gerhausen und einen Tag später im Bezirkspokal gegen Leutkirch.