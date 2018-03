Rams stehen in Vöhringen unter Druck

Die Handballer des TSB Ravensburg sind in der Landesliga beim SC Vöhringen gefordert. Die Rams brauchen eigentlich Punkte, um im Kampf um den Klassenerhalt zu bleiben. Die Spielerinnen des TV Weingarten sind in der Württembergliga zwar abgeschlagen Letzter, wollen aber das Heimspiel gegen Hegensberg-Liebersbronn gewinnen.

Württembergliga: TV Weingarten – SG Hegensberg-Liebersbronn (Sa, 18 Uhr, Großsporthalle) – Auch wenn das Hinspiel mit 22:32 verloren ging, ist der TV Weingarten trotz der angespannten Tabellensituation weiter hungrig auf zwei Punkte vor heimischem Publikum. Nach der Derbyniederlage gegen die TG Biberach (13:17) waren die Erkenntnisse für TVW-Trainer Daniel Kühn keine Unbekannten. Die Marschroute war, möglichst wenige Gegentreffer zuzulassen, das Hauptaugenmerk auf die eigene Abwehr zu legen und aufgrund des dezimierten Kaders im Tempospiel zunächst Kraft zu sparen. Weingarten lag über 50 Minuten auf Schlagdistanz, stellte in Goalie Jeannette Pfahl die beste Akteurin auf dem Platz, ließ aber die nötige Kaltschnäuzigkeit (etwa drei verworfene Strafwürfe) vermissen und unterlag völlig unnötig. „Wenn man den Tabellendritten bei 17 Toren hält und mit einer starken Torhüterleistung aufwarten kann, darf man solch ein Spiel eigentlich nicht verlieren“, so Kühn.

Die SG Hegensberg-Liebersbronn rangiert zwar aktuell nur auf dem zehnten Tabellenplatz, doch vergangene Woche wusste die SG zu überzeugen und schnupperte beim Tabellenführer Göppingen lange an einer Überraschung. Der TVW hat nur noch rechnerische Chancen auf den Klassenerhalt, wird aber dennoch alles investieren, um noch so viele Punkte wie möglich einzufahren. „Die Mannschaft kämpft jede Woche aufopferungsvoll, das werden wir auch bis zum letzten Spiel aufrechterhalten“, sagt Kühn.

Landesliga: SC Vöhringen – TSB Ravensburg (Sa, 19.30 Uhr) – Vor dem Spiel könnte die Ausgangslage für die Mannschaften nicht unterschiedlicher sein. Während die Gastgeber aus Vöhringen mit 28:14 Punkten als Fünfter im gesicherten Mittelfeld der Landesliga stehen, zählt für die Ravensburger jeder Punkt. Die Rams stehen lediglich einen Zähler vor der Abstiegszone und könnten durch eine Niederlage auf einen Abstiegsplatz abrutschen.

Die Mannschaft des TSB um ihr Trainerteam Levente Farkas/Chris Herter wird jedoch mit allen Mitteln versuchen, dies zu verhindern. Dass die favorisierten Vöhringer durchaus schlagbar sind, zeigte sich am vergangenen Wochenende. Dort kassierte der Tabellenfünfte eine deutliche Niederlage bei der ebenfalls stark abstiegsbedrohten Mannschaft der HSG Friedrichshafen-Fischbach. Um gegen den SC Vöhringen bestehen zu können, müssen die Rams eine deutliche Leistungssteigerung im Vergleich zu den vergangenen Spielen aufs Parkett bringen. Gegen Uhingen-Holzhausen überzeugten die Rams mal wieder bis zum Pausenpfiff, gaben in der zweiten Halbzeit aber die Führung und das Spiel aus der Hand.

Bezirksliga: TV Weingarten – TSG Ehingen (Sa, 20 Uhr, Großsporthalle) – Weingarten unterlag im November in Ehingen nach einem 11:11 zur Pause mit 19:26, nachdem kaum Wechselmöglichkeiten vorhanden waren. Der TVW muss im Rückspiel unbedingt punkten, da er lediglich vier Punkte vom drohenden Relegationsplatz entfernt ist, auf dem der Aufsteiger Biberach steht. Da Biberach ein einfaches Restprogramm hat und bislang zwei Partien weniger als der TVW bestritt, ist davon auszugehen, dass diese noch vier Punkte holen werden. Weingarten hat den direkten Vergleich deutlich verloren, sodass bei Punktgleichheit Biberach am TVW vorbeiziehen würde. „Wenn wir punkten, stehen die Chancen gut für den direkten Klassenerhalt – ansonsten müssen wir im Mai mit der Relegation planen“, sagt Trainer Lars Gmünder. Selbstvertrauen holte sich der TVW am Donnerstag im Pokal. Durch den 28:27-Sieg bei der SG Burlafingen/Ulm zog Weingarten ins Pokal-Final-Four ein. Der Siegtreffer gelang Maximilian Schoch kurz vor Schluss. Zur Halbzeit hatte der TVW bereits mit 18:13 geführt.

Bezirksklasse: TSV Bad Saulgau II – HCL Vogt (Sa, 16 Uhr) – Zwei Spieltage vor Schluss könnte sich Bad Saulgau zum Meister krönen. Nur eine Niederlage gab es für den Gastgeber in dieser Saison – eben gegen den HCL Vogt. Die Allgäuer können nach dem Heimsieg gegen Langenargen/Tettnang befreit aufspielen. Im Hinspiel erwischte der HCL einen Sahnetag und schickte den Tabellenführer mit 34:23 auf die Heimreise.