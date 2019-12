Rams spielen im Pokal in Saulgau

Das letzte Pflichtspiel des Jahres führt die Handballer des TSB Ravensburg am Freitagabend nach Bad Saulgau. Bei der zweiten Mannschaft des TSV treten die Rams um 20.15 Uhr in der zweiten Runde des Bezirkspokals an. Es treffen zwei Konkurrenten aus der Bezirksliga aufeinander, die aber beide personelle Sorgen haben.

Priorität hat für beide Mannschaften die Bezirksliga. Die Rams sind jedoch gewillt, ihre erfolgreiche Pokalbilanz der vergangenen fünf Jahre fortzuschreiben. Viermal erreichte Ravensburg das Final-Four, 2017 gewann der TSB den Pokal. Da Bad Saulgau nur eine Mannschaft im Pokal gemeldet hat, könnten auch Spieler des Landesligateams auflaufen. In der ersten Runde war sogar das komplette Landesligateam des TSV im Einsatz. Somit ist es für Ravensburgs Trainer Levente Farkas nicht einfach, sein Team auf den Gegner einzustellen. Das Ligaspiel in der Hinrunde gewannen die Rams, am Freitag muss Farkas allerdings auf einige Spieler verzichten – auch Akteure aus der zweiten Mannschaft fahren daher mit nach Bad Saulgau.

Für den TSV liegt der Pokaltermin nicht günstig, da die Mannschaft von Trainer Nico Bota am Sonntag um 16.30 Uhr in der Kronriedhalle nochmals in der Bezirksliga ran muss und dann auf die HSG Langenau/Elchingen II trifft. „Großer Favorit ist natürlich Ravensburg“, sagt daher Bota. „Der TSB ist Landesligaabsteiger und hat letztes Jahr noch gegen unsere Erste gespielt. Wir haben in der Hinrunde verloren und im Frühjahr im Halbfinale beim Bezirkspokal. Wir werden vor allem Jung- und A-Jugendspieler dabei haben.“