Rams sind in Vöhringen nur der Außenseiter

Gegen den Favoriten TSV Bad Saulgau haben die Handballer des TSB Ravensburg am vergangenen Spieltag eine gute Leistung gezeigt. Allerdings sind die Rams ohne Punkte vom Feld gegangen. Das soll sich an diesem Wochenende ändern. Doch Ravensburg trifft auf einen sehr erfahrenen Gegner.

Landesliga: SC Vöhringen – TSB Ravensburg (Sa, 19.30 Uhr, Sporthalle Sportpark Vöhringen) – Nach der knappen Niederlage im Derby gegen den TSV Bad Saulgau, sollen im Spiel gegen den SC Vöhringen die nächsten Punkte eingefahren werden. Dies wird jedoch eine enorm schwierige Aufgabe für den TSB, denn Vöhringen ist eine sehr erfahrene Landesligamannschaft. Während die Rams mit lediglich vier Punkten auf einem Abstiegsplatz stehen, befinden sich die Vöhringer mit elf Punkten im gesicherten Mittelfeld der Liga. Die Leistungskurve der Rams zeigte in den vergangenen beiden Partien aber deutlich nach oben, weshalb die Mannschaft um Trainer Levente Farkas motiviert nach Vöhringen reist.

Ein großes Fragezeichen steht noch hinter dem Einsatz von Max Schilcher, der sich gegen Bad Saulgau verletzte. Schilcher zeigte im Derby eine starke Leistung – sein Ausfall würde die Rams schwer treffen.

Frauen-Bezirksklasse: TV Weingarten II – MTG Wangen II (So, 17 Uhr, Großsporthalle) – Zwar haben die Weingartenerinnen noch nicht gegen den Aufsteiger gespielt, dennoch sind einige Gesichter der MTG-Mannschaft bekannt, da es sich hierbei um ehemalige Württembergliga-Spielerinnen handelt. Insbesondere Rückraumwerferin Isabella Wucher muss der TVW unter Kontrolle bekommen – sie hat in den vergangenen Spielen nie weniger als zehn Tore geworfen. Wangen steht auf dem vierten Platz, Weingarten ist Siebter. Die TVW-Mannschaft unter Julia Müller wird mit einem Mix aus erfahrenen Spielerinnen sowie Unterstützung aus der eigenen Jugend auflaufen. Nach der Niederlage gegen das Ligaschlusslicht am vergangenen Wochenende will Weingarten in eigener Halle wieder eine bessere Leistung zeigen.

SC Lehr III – HCL Vogt (So, 15 Uhr) – Vogt will sich Platz eins zurückholen. Nachdem der HCL am spielfreien Wochenende die Tabellenführung an die TSG Ehingen abgeben musste , greifen Vogterinnen nun wieder ins Spielgeschehen ein. Lehr ziert momentan mit 1:9 Punkten das Tabellenende. Der HCL kämpft weiter mit großen Verletzungssorgen, und so werden wohl wieder einige Jugendspielerinnen für Vogt auflaufen. Dennoch fährt der HCL laut eigener Aussage nicht chancenlos nach Lehr.