Rams sind im Kellerduell gefordert

Für die Handballer des TSB Ravensburg steht am Samstag in der heimischen Kuppelnauhalle ein wichtiges Spiel an. Zu Gast ist BW Feldkirch. Es kommt zum Kellerduell in der Landesliga, denn sowohl Ravensburg als auch Feldkirch befinden sich auf den hinteren Tabellenplätzen der Liga. Die Handballerinnen des TV Weingarten greifen in der Landesliga nach einer Pause auswärts wieder ein.

Landesliga: TSB Ravensburg – BW Feldkirch (Sa, 18 Uhr, Kuppelnauhalle Ravensburg) – Die Ravensburg Rams stehen mächtig unter Druck. Während Feldkirch bereits acht Zähler hat und auf einem Nichtabstiegsplatz steht, haben die Rams erst vier Punkte. Der TSB liegt nach einer bislang schwachen Saison auf dem ersten Abstiegsplatz. Das Team um Cheftrainer Levente Farkas möchte nun alles daransetzen, den Abstand zum kommenden Gegner zu verringern und nach drei sieglosen Spielen wieder ein Erfolgserlebnis zu feiern. Die Rams müssen sich im Vergleich zur Partie am vergangen Wochenende in allen Bereichen verbessern. Vor allem die Offensive zeigte bei der deutlichen Niederlage in Söflingen enorme Schwächen auf.

Positiv war jedoch, dass die Ravensburger trotz schwacher Leistung nicht aufgaben. Die Spieler wollen zeigen, dass sie zu Unrecht auf einem Abstiegsplatz stehen. Max Schilcher und Julian Langlois fallen weiterhin aus.

Frauen-Landesliga: TB Neuffen – TV Weingarten (So, 15.15 Uhr) – Für die TVW-Handballerinnen geht es zum Ende des Jahres in eine wichtige Phase. Zuletzt musste Weingarten zwei bittere Derbyniederlagen verkraften. Nach einer dreiwöchigen Pause will der TVW die Zeichen wieder voll auf Angriff stellen. Weingartens Handballerinnen haben die spielfreie Zeit genutzt, um etwas zu regenerieren und an den Abläufen zu arbeiten. Nun sind sie froh, wieder in den Wettkampfmodus zu schalten. „Natürlich haben wir uns mehr Zählbares aus den zwei letzten Spielen erhofft, und wir sind uns bewusst, dass wir schnell in die Spur zurückfinden müssen“, sagt TVW-Trainer Daniel Kühn. „Wir müssen und werden uns in den letzten vier Spielen des Jahres alles abverlangen.“

Der TB Neuffen steht nach einem guten Saisonauftakt mit 10:10 Punkten im Mittelfeld der Tabelle. Wie der TVW hat Neuffen zuletzt knapp gegen Wangen und Argental verloren. Für die Weingartenerinnen ist wichtig, sich nicht durch Schwächephasen selbst um den Ertrag zu bringen. Bis auf Matilda Obermeier, die es ein halbes Jahr ins Ausland zieht, meldeten sich unter der Woche alle Spielerinnen einsatzfähig. Die Mannschaft um Barbara Koch hat sich viel vorgenommen – in Neuffen soll gepunktet werden, um mit Rückenwind in die Partien gegen Gerhausen, Winzingen und Lustenau gehen zu können.

Frauen-Bezirksklasse: TV Weingarten II – SV Tannau (Sa, 18 Uhr, Großsporthalle Weingarten) – Das Team aus Tannau mit Trainer Hubert Bauer ist kein unbekannter Gegner für die TVW-Spielerinnen. Die Partien gegen Tannau sind immer hart umkämpft. Besonders überzeugt haben die Gäste zuletzt mit dem deutlichen Sieg gegen den Bezirksliga-Absteiger Kressbronn. Das erfahrene Tannauer Team steht dem jungen Team des TV Weingarten, das derzeit Siebter ist, gegenüber. Der TVW ist nach der Niederlage beim Tabellenersten Ehingen hoch motiviert, die beiden Punkte zu holen und somit das Punktekonto auszugleichen. Der TVW scheiterte zuletzt unter anderem an der Chancenauswertung und an technischen Fehlern. Besondere Herausforderung für die Abwehr des TVW werden die Tannauer Anja Stoß (Rückraum) und Susann Hampe (Außen) sein, die für ihre Abschlussstärke bekannt sind. Weingarten zeigte jedoch in den vergangenen Spielen immer wieder eine sehr starke Abwehrleistung. Mit einer vollen Bank stehen die Chancen gut für ein ausgeglichenes und spannendes Match.

Frauen-Kreisliga: TSV Lindau – TSB Ravensburg (Sa, 17.30 Uhr) – Am kommenden Samstag fahren die Handballerinnen des TSB Ravensburg zum TSV Lindau. Ab 17.30 Uhr sind die Lady Rams, die sich den Aufstieg als Ziel gesetzt haben, in der Halle am Bodensee gefordert. Die Ravensburgerinnen gehen motiviert und erwartungsvoll in das Spiel gegen Lindau, nachdem sie sich am vergangenen Samstag gegen den TSV Bad Saulgau die Tabellenführung zurückerobert haben. Der TSV Lindau steht derzeit auf dem siebten Tabellenplatz der Kreisliga und wird sicher darum kämpfen, sich bald in der Tabelle nach oben zu arbeiten. Die Lady Rams werden jedoch gewiss alles daransetzen, das Spiel zu gewinnen, um die Tabellenführung zu behaupten. Verzichten muss der TSB auf Antonia Ott, Melina Hömberger und Sabrina Szabo.