Rams sind gegen starke Österreicher gefordert

Im vorletzten Heimspiel der Saison haben die Rams die voralbergische Mannschaft des HC Lustenau zu Gast. Die Partie kann schon als traditionelles Bezirksligaduell angesehen werden. Eine unfreiwillige Pause haben dagegen schon wieder die Handballerinnen des TV Weingarten. Ihre Partie in der Verbandsliga fällt coronabedingt aus. Auch die A-Juniorinnen des TVW spielen nicht – die von Waiblingen abgesagte Oberligapartie wird für Weingarten gewertet.

Bezirksliga: TSB Ravensburg – HC Lustenau (Sa., 18 Uhr, Kuppelnauhalle). – Etliche Spiele der vergangenen Jahre zwischen diesen beiden Mannschaften waren äußerst spannend und entschieden auch schon über den Aufstieg in die Landesliga. Lustenau spielt eine gute Saison und liegt nach Verlustpunkten sogar an der Tabellenspitze – der HC hat jedoch aufgrund einiger coronabedingter Absagen erst acht Partien gespielt. Nach starkem Saisonbeginn scheinen die Österreicher etwas außer Tritt gekommen zu sein. Zu Hause gegen Lehr und in Laupheim setzte es unerwartete Niederlagen und auch in Vogt gewann Lustenau zuletzt nur knapp. „Dennoch sind die Vorarlberger für ihr schnelles und körperbetontes Spiel bekannt und zu Recht in der Spitzengruppe der Tabelle“, sagt der Sportliche Leiter der Rams, Günter Niederer. Für Ravensburg gilt es, die unglückliche Niederlage in Gerhausen abzuhaken und die erfolgreiche Rückrunde fortzusetzen. Die personelle Situation von Trainer Maximilian Ober bleibt aber angespannt. Zwar dürfte in Felix Ewert wieder eine Alternative im Rückraum zur Verfügung stehen, dafür stehen hinter den Einsätzen von Patrick Häffner (beruflich verhindert) und Moritz Ewert (Kapselverletzung) große Fragezeichen.

Frauen-Verbandsliga: TV Weingarten – HSG Ebersbach/Bünzwangen abgesagt. – Aufgrund mehrerer positiver Corona-Tests beim Gegner wurde das Spiel abgesagt. Inzwischen gestaltet sich die Weingartener Suche nach Nachholterminen aber immer schwieriger. Kaum eine Mannschaft in Württemberg ist derart von Spielabsetzungen betroffen wie die TVW-Frauen. Zu den inzwischen sechs coronabedingt abgesetzten Partien gab es noch zwei kurzfristige Absagen wegen fehlender Schiedsrichter. „Von Spielrhythmus kann keine Rede mehr sein“, sagt Trainer Lars Gmünder. TVW-Spielleiter Oliver Borrmann sagt: „Bei jedem Nachholspiel müssen Kompromisse eingegangen werden und man nimmt halt den Termin, an dem die wenigsten fehlen.“

Inzwischen sind beim TVW seit Mitte Januar quer über alle Mannschaften 23 Partien coronabedingt abgesetzt worden.