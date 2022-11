Rams sind gegen den Tabellenfünften leichter Favorit

Zum bereits letzten Heimspiel in diesem Jahr erwarten die TSB Ravensburg Rams am Samstag (18 Uhr) den Tabellenfünften HSG Langenau/Elchingen II in der Kuppelnausporthalle. Nach dem Derbysieg gegen Vogt und der Niederlage von Hohenems vergangenes Wochenende stehen die Rams weiterhin auf Platz eins der Handball-Bezirksliga.

Mit Langenau/Elchingen II kommt ein in den vergangenen Jahren für die Rams meist unangenehmer Gegner. Der Kader der Gäste setzt sich aus routinierten ehemaligen Württemberg-Liga-Spielern und hungrigen Nachwuchsspieler zusammen. Mit ausgeglichenem Punktekonto verlief der Saisonstart ordentlich. Dennoch geht der TSB nach den zuletzt gezeigten Leistungen als leichter Favorit in die Partie. Trainer Manuel Kuttler kann bis auf eine Änderung auf den gleichen Kader wie gegen Vogt zurückgreifen, für Kim Lohr rückt wieder Fabian Wiedemann ins Team. Wenn die Rams so konzentriert wie in den vergangenen Partien zu Werke gehen, stehen die Vorzeichen für einen erfolgreichen Jahresabschluss gut.