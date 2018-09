Rams nehmen nächsten Anlauf

Nach zwei Niederlagen hoffen die Ravensburg Rams in der Handball-Landesliga auf den ersten Saisonsieg. Gegner in der Kuppelnauhalle ist der TV Reichenbach. Die Handballerinnen des TV Weingarten sind erneut auswärts gefordert.

Landesliga: TSB Ravensburg – TV Reichenbach (Sa, 18 Uhr, Kuppelnauhalle Ravensburg) – Die TSB-Handballer wollen die ersten Punkte holen. Nachdem Ravensburg die ersten zwei Saisonspiele gegen die TG Biberach und den TV Steinheim verloren hat, wollen die Oberschwaben nun alles daransetzen, die Partie gegen Reichenbach zu gewinnen. Dies dürfte jedoch eine enorm schwierige Aufgabe werden – Reichenbach gilt als Mitfavorit auf die Meisterschaft.

Nachdem die Rams jedoch gegen den starken TV Steinheim vor allem in der ersten Hälfte durchaus überzeugten, kann das Team um Trainer Levente Farkas mutig in die Partie gehen. Sollten die Rams an die starke Leistung anknüpfen und die Konzentration bis zum Schluss hochhalten können, ist ein Sieg möglich.

Frauen-Landesliga: HSG Ebersbach/Bünzwangen – TV Weingarten (So, 17 Uhr) – TVW-Damen wollen auswärts nachlegen. Weingarten tritt am Sonntag wieder zur späten Anwurfzeit (17 Uhr) bei der HSG Ebersbach/Bünzwangen an. Die Weingartenerinnen wollen dabei an den Heimerfolg gegen den HC Lustenau anknüpfen. Die TVW-Handballerinnen blicken auf zwei völlig unterschiedliche Spieltage zurück. Beim Saisonauftakt in Donzdorf blieb der TVW ersatzgeschwächt noch hinter den eigenen Erwartungen zurück, eine Woche später schüttelte Weingarten diese Niederlage schnell wieder ab und wusste gegen Lustenau zu überzeugen. Bereits einen Tag nach dem ersten Saisonsieg wurde der Fokus im Training auf die Aufgabe in Ebersbach an der Fils gelegt. 2016 stieg die HSG aus der Württembergliga ab. In der Weingartener Meistersaison 2016/17 entschied der TVW beide Partien relativ deutlich für sich.

Doch in der Zwischenzeit haben sich beide Kader fast komplett verändert. Die HSG Ebersbach/Bünzwangen rangiert aktuell auf dem noch wenig aussagekräftigen dritten Tabellenplatz, hat aber erst ein Saisonspiel absolviert (28:25 gegen die SG Argental). Die Weingartener setzen weiterhin auf ihre jungen Wilden – Trainer Daniel Kühn wird voraussichtlich mindestens fünf Jugendspieler mit nach Ebersbach nehmen. „Wir sind auf einem guten Weg, haben aufgrund Urlaubs- und Sommerzeit aber sicherlich auch noch einiges aufzuholen. Dennoch wollen wir am Sonntag nachlegen und die Punkte mit nach Hause nehmen.“

Frauen-Kreisliga: TSB Ravensburg – HCL Vogt II (Sa, 16 Uhr, Kuppelnauhalle) – Im ersten Punktspiel der Kreisligasaison trifft der TSB Ravensburg auf den HCL Vogt II. Die Generalprobe im Pokal haben die Ravensburgerinnen gegen den Bezirksligisten Lonsee-Amstetten beim 27:18-Sieg bestanden. An diese Leistung wollen die TSB-Spielerinnen gegen Vogt anknüpfen. Die Gäste hatten bereits ihre erste Begegnung gegen den TSV Lindau und erkämpften sich dabei ein Unentschieden. Der TSV Lindau war in der vergangenen Saison Dritter, punktgleich mit Ravensburg. Deshalb sollte der TSB die Vogterinnen nicht unterschätzen und motiviert in die Partie gehen, um gewinnen zu können. Bis auf Torhüterin Laura Wurst kann TSB-Trainer Heino Stieger alle Spielerinnen einsetzen.