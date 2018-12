Rams feiern Pflichtsieg im Pokal

Für die Handballmannschaften aus Ravensburg und Weingarten stehen die letzten Spiele des Jahres an. Der Druck für die Ravensburg Rams wird vor dem Derby bei der TG Biberach immer größer. Der TV Weingarten hatte zuletzt einen kleinen Lauf und könnte mit einem Sieg mit dem kommenden Gegner gleichziehen.

Männer-Bezirkspokal, 2. Runde: TG Bad Waldsee –TSB Ravensburg 17:25 (11:13) – Die Handballer der TG Bad Waldsee haben in der zweiten Runde des Bezirkspokals erwartungsgemäß verloren. Allerdings kämpfte sich der Kreisligist nach frühem Rückstand stark in die Partie gegen den Landesligisten TSB Ravensburg. Am Ende musste sich Bad Waldsee mit 17:25 (11:13) geschlagen geben.

Früh gingen die Rams mit 3:0 in Führung, wenig später stand es 9:5. Doch davon ließ sich Bad Waldsee am Freitagabend im Heimspiel nicht irritieren und verkürzte den Rückstand bis zur Pause auf zwei Treffer. Direkt nach dem Seitenwechsel glich Julian-Lukas Rettich das Spiel mit zwei Treffern aus. Doch in Führung ging die TG nicht. Der Favorit aus Ravensburg setzte sich bis zur 49. Minute wieder auf 20:15 ab und hatte den Sieg in der Tasche. Die Bad Waldseer können sich nun ganz auf die Kreisligasaison konzentrieren, die Rams holten sich ein bisschen Schwung für das Derby am Samstag in der Liga in Biberach.

Frauen-Landesliga: TV Weingarten – HSG Winzingen/Wißgoldingen/Donzdorf (Sa., 16 Uhr, Großsporthalle Weingarten) – Das letzte Heimspiel des Jahres ist auch die erste Rückrundenpartie der Saison. Gegen die HSG Winzingen/Wißgoldingen/Donzdorf verloren die Weingartener Handballerinnen in der Hinrunde mit 21:28 – es war die höchste Saisonniederlage. Nach dem ersten Auswärtspunkt beim TB Neuffen und dem Heimsieg gegen den TV Gerhausen hat der TVW einen kleinen Lauf, doch die Partie gegen Winzingen wird dennoch keine leichte Aufgabe.

Im Rückspiel wollen die Weingartenerinnen den Gästen mehr abverlangen als im Hinspiel. Es gilt, über den kompletten Zeitraum eine stabile Abwehr zu schaffen, die technischen Fehler zu minimieren und vor allem im Abschluss kaltschnäuziger zu agieren. Denn in den vergangenen beiden Partien ließ Weingarten zu viele klare Torchancen ungenutzt, nahm dadurch aus Neuffen nur einen Punkt mit und geriet gegen Gerhausen fast nochmal ins Wanken, obwohl der TVW spielerisch die bessere Mannschaft war.

Die Weingartenerinnen wollen – und müssen – in den letzten beiden Partien in diesem Jahr Punkte einfahren, um Anschluss an das obere Mittelfeld herzustellen. Einige Spielerinnen waren zuletzt aber verletzungs- und krankheitsbedingt angeschlagen.

Landesliga: TG Biberach – TSB Ravensburg (Sa., 19.30 Uhr, Sporthalle Pestalozzi-Gymnasium) – Die Ravensburg Rams möchten mit einem Derbysieg in Biberach aus der Krise kommen. Für beide Mannschaften verlief die bisherige Saison nicht nach Plan. Biberach wurde vor der Saison zum Favoritenkreis auf die Meisterschaft gezählt. Nach 13 Saisonspielen steht die TG aber lediglich auf dem achten Tabellenplatz. Auch die Rams können mit ihrem bisherigen Saisonverlauf nicht zufrieden sein. Ravensburg steht mit nur zwei Siegen auf einem Abstiegsplatz und verlor die vergangenen fünf Spiele.

Die Rams zeigten am vergangenen Wochenende zwar eine starke Leistung beim Tabellendritten SG Bettringen. Am Ende musste sich Ravensburg aber dennoch knapp der favorisierten SG geschlagen geben. Die Rams werden nun alles versuchen, diese starke Leistung gegen Biberach zu wiederholen und mit einem Erfolgserlebnis zurück nach Ravensburg zu reisen. TSB-Trainer Levente Farkas muss wieder auf den verletzten Julian Langlois verzichten. Auch Rückraumspieler Claudius Frank hat sich verletzt und wird den Ravensburgern nicht zur Verfügung stehen.

Frauen-Bezirksklasse: MTG Wangen II – HCL Vogt (Sa., 18 Uhr) – Die Handballerinnen des HCL Vogt müssen zum Jahresabschluss noch zweimal auswärts ran. Zuerst steht das Derby beim Aufstiegsfavoriten MTG Wangen II, acht Tage später folgt noch das Pokalspiel beim Ligakonkurenten TV Kressbronn. Nach der deutlichen Niederlage vergangene Woche in Ehingen steht für den HCL Vogt die nächste schwere Aufgabe bei der enorm heimstarken MTG Wangen II an. Die Gastgeber sind wie Vogt als Aufsteiger sehr gut in der neuen Liga angekommen und stellen unter anderem den besten Angriff. Einen großen Anteil daran hat vor allem Isabella Wucher, die regelmäßig mehr als zehn Tore zum Erfolg der MTG beisteuert. Auf sie wird der HCL wohl ein besonderes Auge haben müssen, will man sich nicht die nächste Klatsche abholen.

Für die jungen Vogter Spielerinnen gilt es, aus der Niederlage in Ehingen die richtigen Schlüsse zu ziehen und nicht wieder mit wehenden Fahnen ins Verderben zu rennen. Ausschlaggebend werden das Zweikampfverhalten und die mannschaftliche Geschlossenheit sein. Die Vogterinnen können auf alle Fälle befreit aufspielen, haben sie die Erwartungen doch übertroffen. Vielleicht ist eine Überraschung in Wangen drin.