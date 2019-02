Rams fehlt gegen schwachen Tabellenführer das Glück

Mit der exakt gegenteiligen Ausgangslage sind die Handballer des TSB Ravensburg in die Landesliga-Partie gegen den TV Altenstadt gegangen. 16 Siege brachte der Tabellenführer aus Altenstadt mit in die Kuppelnauhalle, genauso oft verlor der Tabellenletzte Ravensburg. Von einem Klassenunterschied war am Samstag aber über die komplette Spielzeit nichts zu sehen. Die Rams verloren dennoch mit 23:25 (14:12).

„Wir hätten den Sieg verdient gehabt“, meinte TSB-Trainer Levente Farkas. Ravensburg überraschte mit seiner Herangehensweise, verteidigte die Angriffe des TVA in einer offensiven 3-3-Abwehr. Damit kam der Tabellenführer überhaupt nicht klar. „Das ist eine sehr ungewöhnliche Herangehensweise, die viele Mannschaften nicht gewohnt sind“, sagte Farkas. „Man muss im Eins-gegen-eins stärker sein, nicht als Mannschaft.“ Wenn Altenstadt gefährlich wurde, dann über präzise, lange Abwürfe von Torhüter Ionut Torica. Dass der TSB nicht schon früh deutlich in Führung ging, lag an Fehlpässen und überhasteten Würfen. In der achten Minute lieferte Ravensburg ein besonderes Highlight: Einen Abwurf von Torhüter Joachim Neff versenkte der überragende Joel Schwarz unter Bedrängnis per Kempa – ein sensationelles Tor zum zwischenzeitlichen 5:5.

Schwarz zeigt sich in Topform

Ansonsten kam die hektische Partie den Ravensburgern entgegen, Altenstadt brachte nie Kontrolle in sein Spiel. Die Gäste rechtfertigten ihre Tabellenführung zu keiner Sekunde. Vorne hatte der Spitzenreiter oft das nötige Glück und erwischte zweite Bälle, während Ravensburg im Abschluss zu oft Pfosten und Latte traf oder das Tor verfehlte. Angeführt vom elffachen Torschützen Joel Schwarz in Topform warf sich Ravensburg dennoch eine verdiente 14:12-Pausenführung heraus.

Zu Beginn des zweiten Durchgangs fehlte den Ravensburgern etwas die Ruhe, dadurch glich Altenstadt in der 34. Minute zum 15:15 aus. Bereits sechs Minuten später lag der TSB allerdings wieder mit drei Toren in Führung. In einzelnen Situationen zeigte der Spitzenreiter jetzt seine Klasse, machte das Spiel dann unheimlich schnell. Dauerhaften Druck baute der TVA allerdings nicht auf, profitierte zudem vom Glück. Ein Faktor, der den Ravensburgern in einzelnen Situationen fehlte.

In der Schlussviertelstunde hatte Ravensburg die Chancen, das Spiel zu entscheiden, traf dafür aber einfach zu selten. Auch von der Roten Karte gegen Altenstadts Spielmacher Piotr Bielec schlug der TSB kein Kapital. „Am Ende hat ein bisschen die Kraft gefehlt“, meinte Farkas. „Wir waren nur zu zwölft. Die zwei Wechselspieler mehr hätten uns sehr geholfen.“ In der 47. Minute kassierte Ravensburg den 19:19-Ausgleich und baute durch einfache Ballverluste aktiv den Gegner auf. Zwischenzeitlich ohne den angeschlagenen Schwarz fehlte dem TSB der Druck. Zwar glich Lukas Paul drei Minuten vor Schluss nochmal zum 23:23 aus, letztlich unterlag Ravensburg aber unglücklich mit 23:25. Nach dem Abpfiff war dem Tabellenschlusslicht die Enttäuschung über diese bittere Niederlage anzusehen. „Die Mannschaft hat erneut gezeigt, dass sie das Potenzial für die Landesliga hat“, sagte ein konsternierter Farkas. „Es ist schade, dass wir da stehen, wo wir stehen. Aber wir können nichts machen, außer nach vorne schauen.“