Rams drehen im Bezirkspokal nach der Pause auf

Die Pflichtspielpremiere unter Neu-Trainer Manuel Kuttler ist den TSB Ravensburg Rams geglückt, sie gewannen in der ersten Runde des Handball-Bezirks-pokals bei der TSG Leutkirch verdient mit 32:28 (13:17).

Dabei taten sich die TSBler über weite Strecken des Spiels schwer gegen den engagiert aufspielenden Gastgeber. Dennoch waren es vorwiegend eigene Schwächen, die zu diesem Verlauf des Spiels führten. Die Partie begann auf beiden Seiten mit hohem Tempo und war bis zur Mitte der ersten Halbzeit ausgeglichen. Die Abwehr der Rams stand stabil, einzig den flinken Außenspieler der Leutkircher bekamen die Rams nie wirklich in Griff. Im Angriff wurde das von Trainer Kuttler geforderte schnelle Spiel aufgezogen, einzig die Chancenverwertung bei einem glänzend haltenden Keeper der Hausherren gab es zu bemängeln. Gegen Ende der ersten Halbzeit konnten sich dann die Leutkircher einen Vier-Tore-Vorsprung zum Halbzeitstand von 17:13 erarbeiten. Dies war auch dem Umstand geschuldet, dass Kuttler allen Spielern Spielanteile gab und munter durchwechselte, so kam es zu Abstimmungsprobleme in der Defensive und die Hausherren wussten dies konsequent zu nutzen.

Auch zu Beginn der zweiten Halbzeit gingen die TSBler äußerst großzügig mit ihren Chancen um, zahlreiche freie Würfe wurden vergeben oder vom gegnerischen Torhüter pariert, so dass die Führung der Hausherren zunächst Bestand hatte. Es dauerte bis zur 50. Minute, bis sich die spielerische Überlegenheit der Rams auch im Ergebniss wiederspiegelte. Durch schnelle Konter drehten sie den Spielstand von 22:24 über 28:25 zur Vorentscheidung zum 31:26. Das Spiel war somit entschieden und die Rams ziehen verdient in die zweite Runde des Bezirkspokals ein.

Für Trainer Kuttler war dies eine erste Standortbestimmung des Teams und angesichts der Umstände war er auch letztendlich zufrieden. Das Team kam von einem dreitägigen Trainingslager nach Leutkirch und hatte auch ein Trainingsspiel am Freitag gegen den Landesligisten MTG Wangen II in den Knochen, das vielversprechend 32:32 endete. Kuttler bleibt nun eine Woche Zeit, um die Schwächen abzustellen und das Team zum Saisonauftakt am kommenden Samstag gegen Landesligaabsteiger HSG Friedrichshafen/Fischbach bestens vorzubereiten.