Rams brechen nach der Pause ein

Zum vierten Mal in Folge hat den Handballern des TSB Ravensburg in der Landesliga eine gute Halbzeit nicht zum Sieg gereicht. Im Heimspiel gegen die HT Uhingen-Holzhausen lagen die Ravensburger zur Pause mit 14:13 in Führung, verloren aber in der zweiten Hälfte den Faden und unterlagen deutlich mit 25:33.

„Es ist schwer, nach so einem Spiel überhaupt etwas zu sagen“, gab TSB-Trainer Levente Farkas zu. Der Trainer veränderte seine erste Sieben, vor Torhüter Eric Sangry gingen Lazar Farkas, Fabian Müller und Mario Geiß anstelle von Julian Langlois, Niklas Bruder und Claudius Frank ins Spiel. Beide Mannschaften taten sich zunächst schwer im Angriff, das Spiel war geprägt von Hektik und vielen Abspielfehlern. Gerade einmal 4:4 stand es nach zwölf Minuten. Es war kein sonderlich gutes Handballspiel, aber beide Mannschaften bewegten sich auf Augenhöhe.

Lazar Farkas verletzt sich

In der 17. Minute vergaben Frank, Langlois und nochmal Frank die Dreifach-Chance zur ersten Ravensburger Führung des Abends, im direkten Gegenzug traf Uhingens Cornelius Lachenmayer zum 7:6 für die Gäste. Das HTU stabilisierte sich in der Abwehr immer mehr, fand außerdem gute Mittel gegen Ravensburgs Rückraumwürfe. Bitter für Ravensburg auch, dass nach einer guten Viertelstunde in Lazar Farkas der bis dahin beste Torschütze (vier Treffer) verletzt vom Feld musste. Der TSB blieb aber dran, nach zwischenzeitlichem Zwei-Tore-Rückstand traf Simon Schmiedel in der 25. Minute zum Ausgleich, eine Minute später warf Frank die Gastgeber zum 11:10 in Führung. Ravensburg spielte seine Tempo-Gegenstöße in dieser Phase besser zu Ende, Lukas Haefele und zweimal Schmiedel warfen die Tore zur 14:13-Pausenführung.

Zu Beginn des zweiten Durchgangs hatte Ravensburg gleich die Möglichkeit, wegzuziehen. Zweimal klappte aber der lange Abwurf von Torhüter Joachim Neff auf Niklas Bruder nicht. Im Gegenzug blieb Uhingen eiskalt, Benjamin Hahnloser, Maximilian Schöppe und Thomas Mödinger drehten die Partie zum 14:16. Wieder hatten die TSB-Handballer diese zehn Minuten in ihrem Spiel, in denen gar nichts klappte. „In den letzten drei, vier Spielen fallen wir immer wieder in dieses schlechte Muster zurück“, ärgerte sich Trainer Farkas. „Da haben wir acht, neun Minuten einen totalen Blackout.“ Den Ravensburgern unterliefen viel zu viele unnötige Abspielfehler, Uhingen nahm die Geschenke dankend an.

Drei Torhüter

In der 40. Minute nahm Farkas eine Auszeit, außerdem stand in Thomas Merk der mittlerweile dritte Torhüter des Spiels im Tor. Es half alles nichts, vor allem offensiv kam von Ravensburg einfach viel zu wenig. In den ersten 17 Minuten der zweiten Halbzeit hatten die TSB-Handballer in Julian Langlois genau einen Torschützen. Seine vier Treffer konnten am zwischenzeitlichen 18:23-Rückstand nichts ändern. Sechs Minuten nach der ersten nahm Farkas seine zweite Auszeit im zweiten Durchgang. „Die Landesliga spielt sich einfach auf einem Niveau ab, auf dem es schwierig wird, das Spiel noch zu drehen, wenn du mal mit fünf Toren hinten liegst“, sagte Farkas.

Der Trainer stellte wieder auf eine offensive 3-3-Abwehr um, nahm außerdem Gästespielmacher Jannis Reich in Manndeckung. Es blieb allerdings bei den fünf Toren Rückstand, gegen Uhingens gute Verteidigung waren die Ravensburger einfach zu wenig treffsicher. In den Schlussminuten machten die Gastgeber hinten auf, dadurch gab es viel Platz für den Gegner.

Mit dem Schlusspfiff warf Uhingens Lukas Mäußnest den 25:33-Endstand aus Sicht der Ravensburger. „Wenn wir den Klassenerhalt schaffen wollen, müssen wir diese Muster hinter uns lassen“, sagte ein ernüchterter, aber nicht entmutigter Levente Farkas. „Ich bin nach wie vor optimistisch. Den Großteil der Saison haben wir gut gespielt. Wenn wir diese Blackouts rauskriegen, bin ich sicher, dass wir den Klassenerhalt schaffen.“