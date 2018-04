Rams brauchen einen Punkt gegen Brenz

Eindeutige Ausgangslage für die Rams: Um in der Handball-Landesliga zu bleiben, reicht den Ravensburgern ein Punkt gegen Brenz. Zittern müssen auch noch die TVW-Herren in der Bezirksliga. Die Damen des TV Weingarten müssen sich hingegen sicher aus der Württembergliga verabschieden.

Männer-Landesliga: TSB Ravensburg – TV Brenz (So, 17 Uhr, Kuppelnauhalle) – Für die Handballer des TSB Ravensburg geht es im Heimspiel gegen den TV Brenz um den Klassenerhalt in der Landesliga. Die Rams bestreiten gegen die Gäste aus Brenz ihr letztes Saisonspiel. Ein spannenderes Saisonfinale hätte sich wohl kein Krimiautor ausdenken können. Die Rechnung für beide Mannschaften ist jedoch ganz einfach. Der Sieger der Partie wird auch nächstes Jahr in der Landesliga spielen, der Verlierer muss den bitteren Gang in die Bezirksliga antreten. Bei einem Remis werden die Ravensburg Rams aufgrund des besseren Punkteverhältnisses in der Liga bleiben.

„Die Mannschaft hat sich dieses Finale selbst erkämpft. Was die Jungs in den letzten Spielen gezeigt haben, ist wirklich bemerkenswert. Ich bin mir sicher, dass wir das Spiel am kommenden Sonntag gegen Brenz gewinnen werden. Wir können mit dem Druck umgehen. Wir sind eine eingeschworene Truppe. Genau aufgrund solcher Partien, aufgrund solcher Finalspiele schwitzen wir drei Mal die Woche in der Halle. Wir sind bereit“, sagt TSB-Trainer Levente Farkas. Sollte die Mannschaft am Sonntag gegen den TV Brenz ihr gesamtes Können abrufen und dieselbe Kampfbereitschaft und Leidenschaft zeigen, wie in den Spielen gegen Bartenbach und Friedrichshafen, kann das Team das große Ziel erreichen.

Frauen-Württembergliga: TV Weingarten – TV Reichenbach (So, 15 Uhr, Großsporthalle). Für die erste Damenmannschaft des TVW geht an diesem Wochenende der einjährige Auftritt in der Württembergliga zu Ende. Mit dem TV Reichenbach gastiert nochmals eines der Top-Teams in der Großsporthalle. Eine turbulente Saison neigt sich an diesem Sonntagabend für die erste Damenmannschaft des TV Weingarten dem Ende zu. Ein Trainerwechsel, große Verletzungssorgen und eine Vielzahl an Spielen, in denen man mehr als nur die Zugehörigkeit in einer Württembergliga unter Beweis stellte, aber am Ende dennoch zu wenig Zählbares einfuhr. „Meines Erachtens haben wir uns im Laufe der Rückrunde deutlich gesteigert, mussten dabei aber auch immer wieder Rückschläge im Kader verkraften. Die Mädels haben stets über die komplette Spielzeit versucht an sich zu arbeiten, leider konnte ich ihnen den nötigen ,Killerinstinkt’ in den entscheidenden Phasen nicht vermitteln. Denn ansonsten wären sicherlich in einigen Partien mehr Punkte auf der Habenseite möglich gewesen, wenn nicht sogar müssen. Daran werden wir arbeiten und im nächsten Jahr in der Landesliga wieder erneut angreifen“, lautet bereits vorab das Resümee von Trainer Kühn. Am vergangenen Sonntagabend war zu allem Überfluss nach Abpfiff der Auswärtspartie in Köngen die Stimmung nach der Verletzung von Nicola Mayer-Rosa nahezu auf dem Nullpunkt. Am Dienstagmorgen wurde aus der Befürchtung bittere Gewissheit, nachdem die Bestätigung kam, dass unter anderem das vordere Kreuzband gerissen ist und die Spielmacherin somit auf unbestimmte Zeit daher ausfallen wird.

Männer-Bezirksliga: TSG Söflingen II – TV Weingarten (Sa, 17.30 Uhr) – Nach der knappen Niederlage in Lauterach muss der TVW um den Klassenerhalt zittern. Fest steht bisher nur, dass der TSV Blaustein II absteigt, drei punktgleiche Teams kämpfen noch um Platz elf. Die vermeintlich schlechteste Ausgangsposition hat wohl der TVW, der beim Meister TSG Söflingen II antritt.