Rams bleiben trotz gutem Auftritt ohne Punkte

Dezimierte Ravensburg Rams haben in der Handball-Landesliga nach einem starken Auftritt in Steinheim verloren. Am zweiten Spieltag kassierte Ravensburg eine 31:39-Niederlage. Erfolgreich war der TV Weingarten zwei Klassen tiefer.

Landesliga: TV Steinheim – TSB Ravensburg 39:31 (15:16) – Die Ravensburger zeigten jedoch ein anderes Gesicht als bei der Auftaktniederlage gegen Biberach. Trainer Levente Farkas musste zwar auf sechs Stammkräfte verzichten, immerhin kehrte Claudius Frank wieder zurück in den Kader. Die Rams starteten gut und gingen mit 2:0 in Führung. Mit einem überragend haltenden Torhüter Eric Sangry im Rücken, der neben vielen freien Würfen auch drei Siebenmeter parierte, hielt der TSB diesen Vorsprung lange. Im Angriff waren die Rams mutig und konzentriert und führten zur Pause in der zeitweise sehr stillen Wentalhalle mit 16:15.

Steinheim kam erwartungsgemäß hoch motiviert aus der Kabine und ging beim 17:16 erstmals in Führung. Es entwickelte sich ein rasanter und offener Schlagabtausch. Bis zum 20:20 hielt der TSB mit. Als jedoch Ole Gohmann nach seiner dritten Zwei-Minuten-Strafe die Rote Karte sah, hatte Ravensburg vor allem in der Abwehr größere Probleme. Die Rams gaben aber nicht auf. Mario Geiß, der in der zweiten Halbzeit mit acht Toren erfolgreichster Werfer war, hielt Ravensburg im Rennen. Doch das hohe Tempo forderte seinen Tribut und Steinheim setzte sich ab. Farkas versuchte mit einer offenen Deckung alles, um ins Spiel zurückzukommen, die Steinheimer nutzten nun aber die Lücken. Beim Favoriten Steinheim wäre also für Ravensburg etwas drin gewesen, immerhin war es die richtige Reaktion nach der herben Niederlage gegen Biberach.

TSB: Neff, Sangry; Naumann, Ober (1), Farkas (5/3), Schwarz (3), Frank (5), Mathes (5/1), Schockenhoff (1), Müller, Geiß (8/1), Gohmann (3), Mutschler.

Bezirksklasse: TV Weingarten – TSV Lindau 25:14 (12:6) – Nicht so richtig in Schwung kam der TV Weingarten im ersten Heimspiel. Die Zuschauer hatten zumindest zu Beginn das Gefühl, dass der TVW um Spielmacher Fabian Stieger sehr nervös war. Die Deckung stand zwar solide, allerdings schaffte es Weingarten bis zum 6:5 in der 16. Minute nicht, davonzuziehen. Bis zur Halbzeit ließen die TVW-Abwehr und Torhüter Thomas Nuffer aber nur noch ein Tor zu, sodass es mit einer komfortablen Sechs-Tore-Führung in die Kabine ging.

Mit vorentscheidend waren jedoch nicht diese sechs Tore Vorsprung, sondern die Rote Karte gegen Daniel Wagner in der 27. Minute, der bis dahin vier der sechs Lindauer Tore erzielt hatte. Gegen die über 60 Minuten gute Deckung des TVW taten sich die Lindauer schließlich noch schwerer und der TVW fuhr, ohne offensiv zu überzeugen, einen ungefährdeten Sieg ein.

TVW: Nuffer, Baur; Stieger (6), Kalb (5), Holzer (5/2), M. Ewert (3), Schoch (2), F. Ewert (1), Ströh (1), Eitel(1), Klingseisen (1),Zülke, Bertling, Lohrmann.