Raiffeisenbank übergibt Spenden

Unter dem Motto „Wünsch dir was“ hat die Vereinsaktion der Raiffeisenbank Oberteuringen-Meckenbeuren stattgefunden. Insgesamt standen 21 110 Euro aus dem VR-Gewinnspartopf zur Verfügung, heißt es in einer Pressemitteilung des Bankinstituts. Sie wurden an Vereine und Institutionen aus Oberteuringen, Oberzell und Meckenbeuren ausgeschüttet. Der Spendentopf resultiert aus dem VR-Gewinnsparen. Ein Teil des Loseinsatzes fließe dabei in gemeinnützige Projekte in der Region: 37 Vereine und Institutionen hatten sich beworben, 13 davon aus Oberzell und Umgebung. An diese haben Vorstand Gerhard Janke und Zweigstellenleiter Thomas Völkel in Oberzell die Spenden übergeben.