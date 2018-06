Rahn steigt eine Klasse auf

Die Ravensburger Agility-Sportler können mit ihrem Heimturnier zufrieden sein. Am Start waren Hundesportler aus Süddeutschland und Österreich. Gerichtet wurden an zwei Tagen je 100 Teams in zwei Läufen. Der Parcours war jeweils anspruchsvoll und forderte die Geschicklichkeit von Hund und Hundeführer.

Katharina Rahn lief mit ihrer Mischlingshündin „Fellin“ in der Leistungsklasse A-1-Mini mit einem fehlerfreien Lauf und Bestzeit auf den ersten Platz. Dies war ihr dritter Sieg in dieser Klasse und brachte den Aufstieg in die A2. Am zweiten Tag kam Rahn mit „Fellin“ in der höheren Klasse auf Platz zwei. Auch die weiteren Teilnehmer der Ravensburger Agility-Gruppe lieferten gute Ergebnisse ab. Rebecca Scheck startete mit ihrem Bordercollie „Zak“ in der höchsten Klasse Large und kam im „Jumping 3 Large“ auf Rang zwei, einen Tag später siegten die beiden nach einem fehlerfreien Lauf in der A-3-Large.

In der A-1-Large gewann Heidrun Walzel mit „Izzy“, Katja Hagmann und ihr Bordercollie „Gip“ wurden Vierte. Im „Jumping“ wurde Svenja Grutke mit „Nick“ in der Klasse 3 Large Vierte. Rahn mit „Fellin“ wurde Dritte im Jumping Mini. Hagmann sicherte sich mit „Gip“ zudem Rang zwei im Jumping Large. Es galt, die etwa 20 Hindernisse pro Lauf möglichst fehlerfrei und schnell zu absolvieren, wichtig dabei ist eine gute Zusammenarbeit und Kommunikation.