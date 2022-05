Rafik Schami liest in Ravensburg

Der bekannte Schriftsteller Rafik Schami gastiert am Donnerstag, 12. Mai, in Ravensburg. In der Buchhandlung RavensBuch nimmt er das Publikum mit auf „Eine poetische Reise durch seine Geschichten". Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr in der Buchhandlung.

Wer Rafik Schami einmal erlebt hat, weiß, wie spannend und heiter seine Abende sind. Denn nur wenige können Geschichten erzählen wie er. Seit über 35 Jahren verteidigt Rafik Schami die mündliche Erzählkunst, indem er das Publikum zu poetischen Spaziergängen durch seine Geschichten einlädt. Rafik Schami wurde 1946 in Damaskus geboren und lebt seit 1971 in Deutschland. Er studierte Chemie in Heidelberg und schloss sein Studium 1979 mit der Promotion ab. Heute zählte er zu den bedeutendsten Autoren deutscher Sprache. Sein umfangreiches Werk wurde in über 30 Sprachen übersetzt und mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Rafik Schami kann bereits auf über 3000 Veranstaltungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz zurückblicken.

Der Eintritt zu der Veranstaltung mit Rafik Schami kostet 16 Euro. Karten gibt es im Vorverkauf in den OSIANDER Buchhandlungen und unter osiander.reservix.de/events