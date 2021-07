RAFI-Manager Tosberg erneut in COGD-Vorstand gewählt

Joachim Tosberg, „Life Cycle Manager“ beim Berger Unternehmen RAFI, ist zum zweiten Mal in Folge in den Vorstand der Component Obsolescence Group Deutschland (COGD) gewählt worden. RAFI gehört dem Interessenverband, der aktuell mehr als 160 Unternehmen umfasst, seit 2017 an und arbeitet dort an Handlungsempfehlungen und Leitfäden für Best-Practice-Lösungen im Umgang mit Obsoleszenz mit, heißt es in der Pressemitteilung.

„Gegenwärtig rückt das Thema Nachhaltigkeit immer stärker in den Fokus“, erklärt Tosberg. „Mit der SCIP-Verordnung hat die EU (...) die Anforderungen weiter verschärft und Hersteller verpflichtet, die Verwendung besorgniserregender Stoffe in einer europaweiten Datenbank anzuzeigen. Das betrifft nicht nur Elektronikkomponenten, sondern auch Kunststoffe, Metalle, Farben und vieles mehr. Umso wichtiger ist es, der beschleunigten Abkündigung von Komponenten und Materialien durch eine vorausschauende Auswahl möglichst langlebiger, dauerhaft verfügbarer Werkstoffe und Bauteile entgegenzuwirken. Durch unser Engagement in der COGD können wir im Verbund mit anderen Wirtschaftsakteuren die Bedingungen und Strukturen für ein nachhaltiges Obsoleszenz-Management mitprägen und die Produktentwicklung insgesamt ressourcenschonender gestalten.“