Radtalent Malcom Otto vom KJC Ravensburg gewinnt zweimal

Die TMP-Tour in Thüringen ist eine der größten internationalen Rundfahrten für U15- und U17-Fahrer in Deutschland. Nach zwei Jahren coronabedingter Pause fand sie wieder statt, vom KJC Ravensburg starteten der baden-württembergische Vizemeister Samuel Schulz, Pius Kühnle (beide U17) und Luan Elsäßer (U15) für die Teams des württembergischen Radsportverbands.

Gleich im Prolog setzte Samuel Schulz laut Mitteilung ein Ausrufezeichen, indem er mit dem Belgier Juan Lemetrez (Acrog-Tormans) attackierte, das Feld distanzierte und auf dem zweiten Platz landete. Am zweiten Wettkampftag gab es zwei Halbetappen: zuerst ein 7,6 Kilometer langes Einzelzeitfahren (Elsäßer 45., Schulz 19., Kühnle 95.) und dann ein Rundstreckenrennen auf demselben Kurs. Dort wurde Luan Elsäßer 33. und verbesserte seine Position im Gesamtklassement, während Samuel Schulz im U17-Rennen über 61 Kilometer seinen 19. Gesamtrang verteidigte. Die dritte Etappe war durch ihr anspruchsvolles Profil etwas für die bergfesten Fahrer – Schulz verbesserte sich im Gesamtklassement auf Platz 16. Kühnle wurde 82. in der Gesamtwertung, Elsäßer kam in der U15 auf Platz 34.

Einige KJC-Fahrer starteten in Fischbach bei den Rennen im Rahmen des Qualifikationslaufs für die deutsche Kriteriumsmeisterschaft. Im Kriterium der U17 gewann Malcom Otto deutlich, nachdem er als Einziger im gemeinsamen Rennen mit den Masterfahrern Wertungspunkte holte. Lukas Haupter wurde in der U17 Dritter, während Liam Gabron im Kriterium der U15 Vierter wurde. In den Qualifikationsläufen der Elite-Amateure verpassten Manuel Madlener und Luca Teuscher die Qualifikation mit den Rängen 26 und 30 nur knapp. Beim Patrichinger Rundstreckenrennen bei Passau wurde Scott Neo Otto Dritter, sein Bruder Malcom Otto gewann erneut.