Radsportverein will Kinder und Jugendliche unterstützen

Der KJC Ravensburg e.V. organisiert am Freitag, 12. Februar, ein sportliches Programm für den guten Zweck, heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung. Interessierte könnten sich auf dem Rad oder Indoorbike animieren lassen oder vom Sofa aus Radsport-Fakten von Profis aus der Region aber auch ganz Deutschland erhalten. „#cyclingagainstcorona“ streamt ab 19 Uhr live aus dem KJC Ravensburg die Profisportler Elisabeth Brandau, Markus Kaufmann, Emil Herzog und Initiator Daniel Gathof plus etwaige Überraschungsgäste.

„Wir wollen eine aktive Sportschau bieten, unterhalten und anleiten, mit dem Background unseren Kindern was Gutes zu tun“, wird der Vogter Gathof zitiert. Schon im Sommer hatte er zusammen mit der Firma Enerquinn aus Weingarten eine #cyclingagainstcorona-Aktion gestartet, hier waren Jugendliche letztlich 55 000 Kilometer gefahren. Nebenbei seien 11 000 Euro für die Kultur im Landkreis Ravensburg zusammengekommen. „Leider beschäftigt uns der Virus immer noch, ich hätte gerne auf die Aktion verzichtet“, so Gathof weiter. Aber da Schul- und Vereinssport weiterhin tabu sind, Bewegung und ein Sportangebot aber so immens wichtig seien, gelte es sich genau dafür einzusetzen.

Mix aus Spitzensportlern

Das LineUp sei ein Mix aus Spitzensportlern aus der Region, wie Markus Kaufmann als mehrfacher Deutscher Meister und Transalpgewinner oder Emil Herzog aus dem Allgäu. Herzog ist Nachwuchssportler und eines der größten deutschen Talente auf dem Rad. Aus Stuttgart reist Elisabeth Brandau nach Ravensburg, sie ist amtierende Deutsche Meisterin im Cross sowie Mountainbike und hegt Ambitionen für Olympia. Per Videoschalte erwarten die Organisatoren weitere bekannte Sportler aus den Bereichen Straße und Triathlon, heißt es in der Mitteilung.

Den Link zum Stream erhält man über die Socialmedia-Kanäle von #cyclingagainstcorona. Die Spenden kommen zu 50 Prozent dem Kinder- und Jugendradrennen „Ravensburger Altstadetrennen“ des KJC Ravensburg zugute mit der Auflage, dass dort Kinder gratis starten. Die andere Hälfte geht in den Fördertopf der Kindersportschule Schussental. So sollen Kinder und Jugendliche unterstützt werden, die sich durch Corona nicht mehr an Unterricht, Wettbewerben und Programmen beteiligen können. „Gerade das die Spende direkt ankommt, gefällt uns sehr gut“, so die Unterstützer der Aktion wie die Volksbanken Ulm-Biberach oder die Firmengruppe Burk.

Auch im Nachgang wird der Stream im virtuellen Raum des Ravensburgers StartUps „RaumZeit-Smarthome“ zu sehen sein.