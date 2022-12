Radsport: Luan Elsäßer und Pius Kühnle stehen auf Podium

Der KJC Ravensburg hat seine erfolgreiche Cyclocrosssaison bei den baden-württembergischen Meisterschaften in Öschelbronn fortgesetzt.

Im Rennen der Jugendklasse über eine Dauer von 30 Minuten gingen Luan Elsäßer, Pius Kühnle und Lukas Haupter vom KJC Ravensburg an den Start. Luan Elsäßer, der bisher mit mehreren Top-Fünf-Ergebnissen in der Bundesliga bereits seine gute Form bewiesen hatte, fuhr auch in Öschelbronn stark. In den anspruchsvollen, teils sandigen und matschigen Abfahrten zeigte er seine hervorragende Technik. Am Ende musste er sich aber gegen Topfavorit Benedikt Benz aus Offenburg geschlagen geben und mit dem zweiten Platz begnügen.

Pius Kühnle erwischte keinen optimalen Start, konnte aber schnell wieder in die vordere Rennhälfte vordringen. „Im technischen Bereich gegen Ende der ersten Runde war ich noch auf Platz sechs und musste mich erst mal wieder vorkämpfen“, sagt Kühnle.

Durch Fahrfehler seiner Gegner gelang es ihm, auf Platz vier vorzufahren und zwei Runden vor Rennende zum Drittplatzierten aufzuschließen. Diesen überholte er schließlich. „Danach musste ich nur noch durchfahren und versuchen, den Abstand zum dann Viertplatzierten auszubauen, um meinen dritten Platz abzusichern“, sagte Kühnle.

Lukas Haupter beendete sein erstes Cyclocrossrennen auf einem beachtlichen 14. Platz.

Mit gleich zwei Podiumsplatzierungen im gleichen Rennen gelang dem KJC Ravensburg etwas, was kein anderer Verein in Öschelbronn schaffte – selbst in anderen Rennklassen nicht.