Radrennen führt durch die Ravensburger Altstadt

Zum ersten Mal seit vielen Jahren gibt es am Sonntag wieder ein Radrennen in der Ravensburger Innenstadt. Zwar kein Profirennen wie früher das Altstadtkriterium mit Spitzenfahrern wie Jan Ullrich, aber zumindest ein Jugendrennen, das Teil des Vier-Länder-Schüler-Cups ist. Ausrichter des Rennens am Sonntag sind der KJC Ravensburg und das KJC-Feo-Team.

Start aller Rennen ist wie beim Stadtlauf direkt auf dem Marienplatz. Die Schülerrennen gehen dann am Blaserturm und Waaghaus vorbei, zur Liebfrauenkirche und dann wieder zurück auf den Marienplatz. Die Lizenzrennen gehen den Gespinstmarkt hoch und die Herrenstraße wieder runter.

Seit Jahren gibt es in Ravensburg immer mal wieder Gespräche, ob ein großes Radrennen in der Altstadt Realität werden könnte. Ein Profirennen wie früher wird es in naher Zukunft wohl nicht geben, das Jugendrennen soll aber ein erster Schritt sein, um wieder ein Radrennen in Ravensburg zu etablieren. Geplant war ursprünglich, rund um die Kuppelnau zu fahren. „Aber wenn wir schon die Möglichkeit bekommen, richtig in die Altstadt zu dürfen, dann machen wir das“, sagt Organisator Daniel Gathof. „Dann haben wir für die Zukunft schon mal einen Fuß in der Tür.“

Der Mountainbikeprofi will mit seiner Erfahrung helfen, dass das Radrennen von den Sportlern angenommen wird. „Ich habe so viele Rennen, die untergehen, weil nichts geboten wird“, meint Gathof, der zusammen mit Tobias Hübner vom KJC Ravensburg den Großteil der Planungen übernommen hat. Das Rennen in Ravensburg soll nicht untergehen, deswegen dürfen die Teilnehmer unter anderem ihre Startnummern behalten. „Das ist immer eine schöne Erinnerung“, sagt Gathof. „Vor allem für die, die zum ersten Mal bei einem Rennen starten. Die werden ihre Nummer wohl eine Weile am Lenker lassen.“

Laufradrennen für die Kleinsten

Und davon gibt es in Ravensburg einige. Bei den Lizenzrennen der Altersklassen U11 (zehn Runden, elf Kilometer), U13 (20 Runden), U15 (30 Runden) und U17 (50 Runden) fahren teils schon erfahrene Rennradsportler. Bei den Schülerrennen sind aber ausdrücklich Neulinge erwünscht – sie dürfen auch mit normalen Fahrrädern – mit funktionierender Bremse und mit Helm – an den Start gehen. Für die ganz Kleinen (unter fünf Jahren) gibt es sogar ein Laufradrennen über 200 Meter. Einzige Voraussetzung dabei: ein Helm. Für jeden Teilnehmer wird es eine Medaille geben.

Los geht es am Sonntag um 11.30 Uhr mit dem U11-Lizenzrennen. Das U13-Rennen startet um 12 Uhr, die U15 um 13 Uhr. Das U17-Lizenzrennen, der Große Preis der Firma Feo, geht über 50 Runden und 55 Kilometer und enthält fünf Wertungen mit Prämien. Start für dieses Rennen ist um 14.45 Uhr. Weil eine Woche später die deutschen Nachwuchsmeisterschaften in Ochsenhausen sind, werden wohl einige talentierte Fahrer das Rennen in Ravensburg als letzten Formtest nutzen.