Radprofi Daniel Gathof besucht die GS Neuwiesen

Unsere dritten Klassen durften an einem ganz besonderen Projekt teilnehmen: „Bread & Bike“ – Daniel Gathof gemeinsam mit der Bäckerei Hamma. Nicht nur tolle Fahrtechniktipps vom Radprofi gab es, wie Fahren über unebene Holzplanken, Slalom, einhändig fahren, Hand in Hand mit einem Partner oder über eine Holzwippe fahren. Ein wirklich anspruchsvolles Programm, gelassen und zugewandt durchgeführt von Herrn Gathof. Die Klassen hatten großen Spaß!

Aber das war nur ein Teil des Tages – mit Ernährungstipps vom Profi ging es weiter. „Es ist wie beim Auto: Wer schnell und lang fahren will, sollte nur das Beste im Tank haben.“ Das Beste gab es durch die Bäckerei Hamma: ein Pausenbrot-Know-How. Die Kinder bereiteten sich ein Pausenbrot mit gesunden Zutaten: Vollkornbrot, Frischkäse, Kresse, Karotten, Gurken, Honig, Datteln und Bananen. Und zum Abschluss durften die Schülerinnen und Schüler eine „Hamma-Schultüte mit Vollkornbrot, Bioschorle, Infomaterial und einer Urkunde als Bread & Biker“. Unterzeichnet von Daniel Gathof, die Kinder waren so stolz. Ein herzliches Dankeschön geht an Daniel Gathof, Marc Hamma und Tom Maier vom d-werk Ravensburg!