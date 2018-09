Radmuttern an parkendem Auto gelöst

Die Polizei sucht den Täter, der in der Kohlstraße die Radmuttern an einem dort geparkten Auto gelöst hat. Durch ein außergewöhnliches Geräusch im vorderen Bereich ihres Autos ist die Fahrerin darauf aufmerksam geworden, dass die Radmuttern lose sind. Zugange war der Täter laut Polizei am Samstag zwischen 0 und 13 Uhr. Zeugen, die Hinweise zu dieser Straßenverkehrsgefährdung geben können werden gebeten, sich an das Polizeirevier Ravensburg zu wenden unter Telefon 0751 / 8030.