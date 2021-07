Radlerin wird von Auto erfasst

In der Friedrichshafener Straße ist am Sonntagmittag gegen 15 Uhr eine Radfahrerin von einem Auto erfasst und leicht verletzt worden. Die Frau war gerade dabei, die Weingartshofer Straße zu queren, als ein von dort kommender und einbiegender Autofahrer die Frau samt Kleinkind auf dem Fahrrad übersah. Die Frau stürzte und zog sich Schürfwunden zu, berichtet die Polizei. In einem Krankenhaus wurde sie im Anschluss medizinisch behandelt. Ihr im Kindersitz befindliches Kind blieb unverletzt. Der durch die Kollision entstandene Schaden am Toyota des 21-jährigen Fahrers beläuft sich auf etwa 1500 Euro, während der Schaden am Pedelec auf 500 Euro geschätzt wird.