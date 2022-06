Radlerin stürzt in Ravensburg, obwohl Auto anhält

Eine 62 Jahre alte Radlerin ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 18 Uhr in der Weinbergstraße in Ravensburg leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, tastete sich ein 20-jähriger vorfahrtsberechtigter Daimler-Fahrer von der Kohlstraße langsam in die Weinbergstraße heran, erkannte die Radfahrerin und stoppte sein Fahrzeug. Die Frau nahm den Wagen ihrerseits wahr und hielt ihr Fahrrad an. Ohne dass es zur Berührung der beiden Fahrzeuge kam, stürzte die 62-Jährige. Ein Rettungswagen brachte die Frau in eine Klinik. Sachschaden entstand nicht.