Radler von Traktor erfasst

Schwere Beinverletzungen sind die Folge für einen Radfahrer, der am Montag gegen 16 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Ravensburg und Schmalegg von einem Traktor erfasst worden ist. Der 69 Jahre alte Radler war laut Polizeibericht auf dem Radweg neben der Straße unterwegs und war von der 16 Jahre alten Fahrerin der landwirtschaftlichen Maschine übersehen worden, die von der Kreisstraße nach rechts in Richtung Bernhofen abbog. Der Radler wurde nach dem Unfall von einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.