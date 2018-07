Eine Platzwunde am Kopf und mehrere Frakturen am Fuß hat ein 59-jähriger Pedelecfahrer am Mittwoch, kurz vor 18 Uhr, bei einem Verkehrsunfall im Ummenwinkel in Ravensburg erlitten, teilt die Polizei mit. Der Mann war Richtung Krummäcker gefahren und hatte an der Einmündung die Vorfahrt eines 28-jährigen Autofahrers missachtet. Der 59-Jährige prallte deswegen gegen die Front des Autos und stürzte auf die Fahrbahn.