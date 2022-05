Radio7-Drachenkinder spenden Ultraschallgerät

Die Aktion Radio7-Drachenkinder hat dem Sozialpädiatrischen Zentrum Ravensburg (SPZ) ein Ultraschallgerät im Wert von 20 000 Euro gespendet. Dies teilt die Leitung des Zentrums mit. „Wir freuen uns sehr über das neue Ultraschall-Gerät, das die Radio-7-Drachenkinder uns spenden“, sagt Anette Schneider, Kinderärztin und Leiterin des Sozialpädiatrischen Zentrums Ravensburg (SPZ) in einer Pressemeldung. „Jetzt können wir Kinder und Jugendliche mit motorischen Beeinträchtigungen noch besser betreuen.“

Das Gerät sei vor allem wichtig, um Kinder mit spastischer Bewegungsstörung zu behandeln, erklärt Anette Schneider. Das alte Ultraschallgerät im SPZ hat nach Angaben der SPZ-Leitung nicht mehr zuverlässig gearbeitet. Das neue Gerät habe eine wesentlich bessere Auflösung und ist handlicher. Es wirkt auch nicht mehr so monströs und einschüchternd auf die Kinder wie das vorherige Gerät, berichtet die SPZ-Leiterin. Ursula Schuhmacher, Leiterin der Radio7-Drachenkinder hat kürzlich das SPZ in Ravensburg besucht und sich das gespendete Ultraschallgerät vorführen lassen. „Ich habe gesehen, wie wichtig das Gerät für die Behandlung der Kinder ist, und es freut mich sehr, dass die Radio7-Drachenkinder hier helfen können“, sagt sie. „Hier wird tolle Arbeit geleistet, und wir wissen, was das für die betroffenen Kinder und ihre Eltern bedeutet.“ Radio7-Drachenkinder, die Tochtergesellschaft von Radio7, unterstützt kranke, behinderte und traumatisierte Kinder und Jugendliche in ihrem Sendegebiet.