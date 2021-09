Radio Horeb auf Erfolgswelle bis Afrika

Rund 250 000 Hörerinnen und Hörer schalten täglich ihr Radio ein, um dem katholischen Sender „Radio Horeb“ zu lauschen. Gesendet wird mithilfe der 60 hauptamtlichen und mehr als 300 ehrenamtlichen Mitarbeitern aus den Hauptstudios in Balderschwang und München, aber auch aus Ravensburg, Berlin, Bonn und mobilen Stationen. Das Studio Ravensburg befindet sich im Haus der Gemeinschaft Immanuel in der Schubertstraße. Programmchef ist der Balderschwanger Pfarrer Richard Kocher, sein Stellvertreter der 55-jährige Diakon Michael Wielath aus Ravensburg.

Sendungen mit Hörerbeteiligung

Ein ganz wichtiges Standbein des Senders sind die Sendungen mit Hörerbeteiligung. Seelsorgesprechstunden, Rosenkranzbeten, Hörergrüße oder die unter Michael Wielaths Regie aus Ravensburg ausgestrahlte Sendung „Gott hört Dein Gebet“ dreimal pro Woche basieren auf aktiver Hörerbeteiligung. „Hörer rufen an und nennen ihr Gebetsanliegen“, erzählt der Diakon der Ravensburger St.-Christina-Kirche. Und ergänzt: „Der Zuhörer soll das Gefühl entwickeln ‚Ich schalte das Radio an und bin verbunden mit der Gemeinschaft. Ich kann anrufen, Fragen stellen, mit anderen beten‘“. Der Sender gibt den Menschen Halt, Orientierung und das Gefühl „Du bist nicht allein“! Besonders in der schwierigen Corona-Zeit eine wertvolle Hilfe, laut Wielath.

Sendungen auch für Kinder und Jugendliche

Grundgerüst des Senders ist die Liturgie. Täglich werden zwei Messen übertragen. Jeden Sonntag wird die heilige Messe aus einer anderen Pfarrei live gesendet. Fünf Gebetszeiten am Tag, beginnend mit dem Rosenkranz um 6 Uhr morgens, strukturieren den Tag. Dazwischen gibt es Sendeformate zu Lebenshilfe, Spiritualität oder Glaubensfragen sowie Sendungen speziell für Kinder und Jugendliche. Weltnachrichten und Übertragungen von Radio Vatikan gehören ebenso zum Programm wie Liveübertragungen von Weltjugendtagen, Katholikentagen und anderen Großevents.

Was Wielath wichtig ist

Konkurrenz zu den Kirchengemeinden sieht Diakon Michael Wielath nicht. Zu den Beteiligungen einiger Ravensburger Kirchengemeinden an der Aktion Maria 2.0 – sieben Thesen zur Reform der katholischen Kirche, initiiert von Frauen – oder der Beflaggung mit der Regenbogenfahne als Symbol der Vielfalt menschlicher Lebensweisen – äußert sich Wielath verhalten. Er wolle nicht be- oder verurteilen. Sein Anliegen sei es, dass die katholische Kirche mit Achtung jeder Person und großer Barmherzigkeit in die Zukunft gehe. Ihm sei es wichtig, positiv zu bleiben, nicht radikal zu werden und „die Liebe, die Gott uns schenkt, zu leben“. Orientierung gebe Papst Franziskus und die Lehre der römisch-katholischen Kirche.

Die Beiträge gibt’s auch bei Social Media

Radio Horeb, benannt nach dem biblischen Berg im Sinai, ist über das digitale Radio DAB+ deutschlandweit zu empfangen. Via Satellit und über Kabel ist der Sender europaweit zu hören. Seine Beiträge sind zudem über Social-Media-Kanäle und als Podcast abrufbar, ganz nach dem Motto „Radio Horeb ist dort, wo die Menschen sind“. „Die Menschen“, das sind inzwischen rund 250 000 Hörer, die täglich das Radio einschalten.

25-Jähriges wird im Dezember gefeiert

Über „Radio Maria Weltweit“ sendet Radio Horeb auch in Afrika und unterstützt mit Spenden des jährlichen Spendenmarathons „Mariathon“ den weiteren Ausbau des Sendenetzes. Neben der großen Spendenbereitschaft seiner Hörer verdankt Radio Horeb seinen Aufschwung vor allem auch seinen 350 ehrenamtlichen Personen im Team Deutschland. Sie arbeiten am Mischpult oder Mikrofon, als Referenten oder in der Technik und erleben sich als Teil der Senderfamilie. Als solche werden sie im kommenden Dezember die Feier des 25. Geburtstags mittragen und mitgestalten.