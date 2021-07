Radio gestohlen

Aus einem Bagger, der in der Nacht auf Donnerstag in der Nähe der Gewerblichen Schule in der Gartenstraße abgestellt war, entwendete ein Dieb das eingebaute Radio. Wie die Polizei mitteilt, wurde zudem das Kabel einer in der Nähe stehenden Kabeltrommel durchtrennt und die Trommel einen Hang hinunter, gegen die Fassade des Schulgebäudes, gerollt. Am Gebäude entstand laut Polizei ein geringer Sachschaden. Hinweise auf den Täter werden unter der Telefonnummer 0751 / 8033333 an das Polizeirevier Ravensburg erbeten.