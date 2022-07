Radfahrerin von Auto angefahren

Von einem Auto wurde eine Radfahrerin am Donnerstag kurz nach 13 Uhr in der Schmalegger Straße touchiert. Die 53 Jahre alte Fahrradfahrerin befuhr den Radweg parallel zur Straße, als sie von der 46-jährigen Opel-Fahrerin, die von der Straße „Am Westfriedhof“ einbiegen wollte, übersehen wurde. Die Radlerin stürzte bei der Kollision und erlitt leichte Verletzungen. Am Opel entstand ein Schaden von rund 1500 Euro, während sich dieser am Fahrrad auf rund 100 Euro belaufen dürfte.