Radfahrerin verletzt sich bei Verkehrsunfall leicht

Leicht verletzt worden ist eine 36-jährige Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag gegen 10.45 Uhr in der Schlierer Straße in Ravensburg.

Eine 63-jährige Autofahrerin wollte laut Polizei von der Holbeinstraße in die Schlierer Straße einfahren und übersah dabei die von links kommende und vorfahrtsberechtigte Radlerin, die ein Kind im Fahrradanhänger transportierte. Durch die folgende Kollision stürzte die 36-Jährige und erlitt Schürfungen und Prellungen, das Kind blieb unverletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 700 Euro.