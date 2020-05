Radfahrerin verletzt sich bei Unfall in Ravensburg schwer

Auf der Landstraße zwischen Ravensburg und Schlier sind am frühen Sonntagabend ein Auto und eine Radfahrerin zusammengestoßen. Der 70 Jahre alte Citroen-Fahrer war laut Polizei in Richtung Ravensburg unterwegs, als er kurz nach Fenken links nach Hinzistobel abbog. Wegen der tiefstehenden Sonne übersah er beim Abbiegen die 29-jährige Radfahrerin, die ihm entgegenkam. Sie stürzte auf die Fahrbahn und verletzte sich schwer. Ein Rettungsdienst brachte sie nach medizinischer Erstversorgung ins Krankenhaus. Den Schaden am Auto, das abgeschleppt wurde, beziffert die Polizei auf 5000 Euro.