Radfahrerin verletzt sich bei Sturz schwer

Schwere Kopfverletzungen hat sich eine Radfahrerin zugezogen, die am Montag kurz nach 16 Uhr in der Gartenstraße auf Höhe der Einmündung Kuppelnaustraße gestürzt ist. Die Frau war nach Angaben der Polizei mit ihrem Rad in Richtung Innenstadt unterwegs, als die 51-Jährige aus bislang ungeklärte Weise stürzte und mit dem Kopf gegen die Bordsteinkante prallte. Sie erlitt schwere Kopfverletzungen und kann sich an den Unfallhergang nicht mehr erinnern. Personen, die den Sturz gesehen haben, werden nun von der Polizei gebeten, sich unter der Telefonnummer 0751 / 803 33 33 zu melden.