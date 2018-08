Radfahrerin verletzt sich bei Sturz

Zwei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 16.15 Uhr in der Schwanenstraße in Ravensburg leicht verletzt worden. Der Unfall geschah laut Polizei auf einem gemeinsamen Geh- und Radweg. Eine 18-jährige Radfahrerin übersah eine entgegenkommende 68-Jährige und streifte diese am Fahrradlenker. Die durch die Kollision gestürzte 68-Jährige streifte zudem mit Ihrem Fahrrad eine Fußgängerin. Beide geschädigten Frauen wurden von Rettungskräften zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die 18-Jährige blieb unverletzt.