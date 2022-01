Beim Ausparken aus einer Parklücke hat eine Autofahrerin am Montagmorgen in der Brühlstraße in Ravensburg eine Radfahrerin angefahren. Die 45 Jahre alte Opel-Lenkerin übersah laut Polizei die Radlerin beim Rückwärtsfahren. Die 19-jährige Zweiradlenkerin kam zu Fall und verletzte sich leicht. Sie wurde in einem Krankenhaus medizinisch versorgt. Während an ihrem Rennrad ein Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro entstanden ist, wird dieser am Opel auf etwa 500 Euro geschätzt.