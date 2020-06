Radfahrerin stürzt und verletzt sich

Wegen eines Bremsfehlers ist eine 20-jährige Radfahrerin am Dienstag gegen 12.45 Uhr auf der Kemmerlanger Straße in Oberhofen gestürzt. Die junge Frau hatte laut Polizei die Straße von Kemmerlang kommend befahren und in einer leichten Rechtskurve die falsche Bremse betätigt, weshalb sie die Kontrolle über ihr Zweirad verlor und stürzte. Sie erlitt leichte Schürfwunden und wurde zur ambulanten Behandlung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.